Чи є загроза для Харкова на тлі нового наступу росіян: відповідь ОВА

Харків не перебуває під загрозою через нову хвилю наступу росіян на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram .

"Для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає", - наголосив Синєгубов.

За його словами, росіяни намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, на Вовчанському напрямку.

"Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Усі наступальні атаки відбито, втрати територій не допущено", - зазначив голова ОВА.

Як розповів Синєгубов, у районах населених пунктів, що знаходяться на відстані 1-2 кілометрів від кордону, точаться активні бойові дії. Він закликав місцевих жителів евакуюватись.

Глава ОВА уточнив, що росіяни можуть перетинати кордон на своїй техніці, але їх знищують.

Він також додав, що поки що ворог може лише атакувати малими групами, які навіть можна називати диверсійно-розвідувальними. Окупанти "випробовують" позиції наших військових і завжди наштовхуються на опір і вогонь у відповідь.