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Чи є загроза для Харкова на тлі нового наступу росіян: відповідь ОВА

Харків, П'ятниця 10 травня 2024 16:41
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Чи є загроза для Харкова на тлі нового наступу росіян: відповідь ОВА Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov official)
Автор: Іван Носальський

Харків не перебуває під загрозою через нову хвилю наступу росіян на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає", - наголосив Синєгубов.

За його словами, росіяни намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, на Вовчанському напрямку.

"Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Усі наступальні атаки відбито, втрати територій не допущено", - зазначив голова ОВА.

Як розповів Синєгубов, у районах населених пунктів, що знаходяться на відстані 1-2 кілометрів від кордону, точаться активні бойові дії. Він закликав місцевих жителів евакуюватись.

Глава ОВА уточнив, що росіяни можуть перетинати кордон на своїй техніці, але їх знищують.

Він також додав, що поки що ворог може лише атакувати малими групами, які навіть можна називати диверсійно-розвідувальними. Окупанти "випробовують" позиції наших військових і завжди наштовхуються на опір і вогонь у відповідь.

Наступ росіян

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, Міністерство оборони України написало про те, що російські окупанти спробували прорвати оборону українських захисників у Харківській області.

У відомстві зазначали, що ЗСУ не дали ворогові здійснити його плани. Бої у прикордонній зоні продовжуються.

Пізніше інформацію про спробу наступу росіян підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Більш детально про ситуацію в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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