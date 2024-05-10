Есть ли угроза для Харькова на фоне нового наступления россиян: ответ ОВА

Харьков не находится под угрозой из-за новой волны наступления россиян на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

"Для Харькова наземной угрозы нет, враждебного наступательного потенциала пока не хватает", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, россияне пытаются наступать в сторону Харьковского и Чугуевского районов, на Волчанском направлении.

"Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты, потери территорий не допущено", - отметил глава ОВА.

Как рассказал Синегубов, в районах населенных пунктов, которые находятся на расстоянии 1-2 километров от границы, идут активные боевые действия. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

Глава ОВА уточнил, что россияне могут пересекать границу на своей технике, но после этого их уничтожают.

Он также добавил, что пока враг может только атаковать малыми группами, которые даже можно называть диверсионно-разведывательными. Оккупанты "испытывают" позиции наших военных и всегда наталкиваются на сопротивление и ответный огонь.