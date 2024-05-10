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Есть ли угроза для Харькова на фоне нового наступления россиян: ответ ОВА

Харьков, Пятница 10 мая 2024 16:41
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Есть ли угроза для Харькова на фоне нового наступления россиян: ответ ОВА Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/synegubov official)
Автор: Иван Носальский

Харьков не находится под угрозой из-за новой волны наступления россиян на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Для Харькова наземной угрозы нет, враждебного наступательного потенциала пока не хватает", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, россияне пытаются наступать в сторону Харьковского и Чугуевского районов, на Волчанском направлении.

"Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты, потери территорий не допущено", - отметил глава ОВА.

Как рассказал Синегубов, в районах населенных пунктов, которые находятся на расстоянии 1-2 километров от границы, идут активные боевые действия. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

Глава ОВА уточнил, что россияне могут пересекать границу на своей технике, но после этого их уничтожают.

Он также добавил, что пока враг может только атаковать малыми группами, которые даже можно называть диверсионно-разведывательными. Оккупанты "испытывают" позиции наших военных и всегда наталкиваются на сопротивление и ответный огонь.

Наступление россиян

Напомним, сегодня, 10 мая, Министерство обороны Украины написало о том, что российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области.

В ведомстве отмечали, что ВСУ не дали врагу осуществить его планы. Бои в приграничной зоне продолжаются.

Позже информацию о попытке наступления россиян подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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