Чи є у списках на великий обмін бійці "Азову": що каже Умєров

У списках на обмін полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000" є військовополонені всіх складових Сил оборони, а також цивільні особи.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає кореспондент РБК-Україна.
"Перш за все, в цьому обміні на даний момент є військовополонені та цивільні особи. Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони, тому вони включені. І ми працюємо над тим, щоб завершити перший етап. Це 1 000 осіб", - сказав Умєров.
Міністр оборони також додав, що йде робота над звільненням усіх категорій - від цивільних до військовополонених, а також політичних в'язнів.
Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Україна та Росія почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходитиме у три етапи протягом трьох днів.
В Україну повернули 270 захисників і 120 цивільних, яких утримувала Росія.
Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.
Детальніше про сьогоднішній обмін полоненими, - в матеріалі РБК-Україна.
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