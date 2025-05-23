Чи є у списках на великий обмін бійці "Азову": що каже Умєров

"Перш за все, в цьому обміні на даний момент є військовополонені та цивільні особи. Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони, тому вони включені. І ми працюємо над тим, щоб завершити перший етап. Це 1 000 осіб", - сказав Умєров.

Міністр оборони також додав, що йде робота над звільненням усіх категорій - від цивільних до військовополонених, а також політичних в'язнів.