Чи є ризики пересихання Дністра в Хотині: відповідь міністра екології України

У Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і наразі ризиків немає.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовську службу "Радіо Свобода".

Напередодні стало відомо, що у Дністровському водосховищі спостерігається різке зниження води. За словами місцевих мешканців, біля Хотинської фортеці відбулось повне пересихання, внаслідок чого Дністер там можна перейти пішки. Як зазначає видання, зображення були підхоплені російською пресою. У повідомленнях російських ЗМІ були згадані старі наративи пропаганди країни-агресора, що нібито Україна "вкраде найбільшу річку Молдови", щоб виробляти електроенергію вище за течією Дністра.