Есть ли риски пересыхания Днестра в Хотине: ответ министра экологии Украины

В Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и рисков сейчас нет.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу " Радио Свобода ".

Накануне стало известно, что в Днестровском водохранилище наблюдается резкое понижение воды. По словам местных жителей, возле Хотинской крепости произошло полное пересыхание, в результате чего Днестр там можно перейти пешком. Как отмечает издание, изображения были подхвачены российской прессой. В сообщениях российских СМИ были упомянуты старые нарративы пропаганды страны-агрессора, что якобы Украина "украдет крупнейшую реку Молдовы", чтобы производить электроэнергию выше по течению Днестра.