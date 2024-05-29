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Есть ли риски пересыхания Днестра в Хотине: ответ министра экологии Украины

Украина Молдова, Среда 29 мая 2024 10:06
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Есть ли риски пересыхания Днестра в Хотине: ответ министра экологии Украины Фото: риски пересыхания Днестра в Хотине (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и рисков сейчас нет.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу " Радио Свобода ".

Накануне стало известно, что в Днестровском водохранилище наблюдается резкое понижение воды.

По словам местных жителей, возле Хотинской крепости произошло полное пересыхание, в результате чего Днестр там можно перейти пешком.

Как отмечает издание, изображения были подхвачены российской прессой. В сообщениях российских СМИ были упомянуты старые нарративы пропаганды страны-агрессора, что якобы Украина "украдет крупнейшую реку Молдовы", чтобы производить электроэнергию выше по течению Днестра.

Как сообщалось вчера, находящаяся на Буковине река Днестр сильно обмелела. Водоем фактически остался без воды.

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