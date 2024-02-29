Чи є місця, де точно заборонено вручати повістки: пояснення юриста

Повістками військовозобов’язаних оповіщають про необхідність з’явитись до ТЦК під час мобілізації. Чітких правил, де саме можуть вручати повістку, законами не прописано. Але є нюанси, які треба враховувати.
Чи є місця, де точно не вручать повістку, РБК-Україна пояснює адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
Повістку за правилами видають на ім’я конкретного громадянина, вона має містити його ПІБ, адресу місця реєстрації або проживання, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК.
Також в документі мають бути:
Розписку або "корінець" повістки, де розписалася людина про отримання документу, залишають у ТЦК та СП.
Постановою КМУ № 154 затверджено "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Воно визначає, що представники ТЦК і СП оповіщають громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку".
"Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах", – пояснює Антон Маринич.
До ТЦК військовозобов'язані можуть прибути для:
За правилами військового обліку, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних ТЦК та СП.
"Незважаючи на перебування на військовому обліку у військкоматі за своїм місцем проживання, будь-який ТЦК та СП може здійснювати оповіщення громадян, які не перебувають у них на обліку. Це призводить до того, що громадяни, які наприклад перебувають у службових відрядженнях або їдуть у інше місто на декілька днів, можуть отримати повістку про явку до військкомату не за їх місцем обліку. При тому явка за такою повісткою є обов’язковою", – додає він.
Тобто навіть якщо людина вже стоїть на військовому обліку, нову повістку все одно можуть вручити. Наприклад, якщо чоловік поїхав у відрядження в інше місто.
В законах не прописано конкретних місць, де можна вручати повістки, а де заборонено. За таких обставин повістку можуть вручати у будь-якому місці і незалежно від того, чи перебуваєте ви на військовому обліку у військкоматі за місцем вручення.
За законопроектом №10449, по встановленню місць вручення повісток нових змін не пропонують, каже юрист. Але можуть доповнити доповнити статтю 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (обов’язки громадян) таким:
"У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній (ньому) місце та строк".
"Були випадки, коли вручали повістки заброньованому працівникові, коли він був у дводенному службовому відрядженні в іншому місті. Коли той проігнорував явку за такою повісткою, ТЦК та СП ініціювало процедуру притягнення до адміністративної відповідальності і в результаті заброньований працівник отримав штраф за порушення правил військового обліку, який надалі був примусово стягнутий виконавчою службою", – згадує випадок Антон Маринич.
Тим часом до законопроекту щодо мобілізації внесли вже більше 4 тисяч правок. Зокрема, пропонують, щоб електронний кабінет був правом, а не обов'язком. Фахівець пояснив РБК-Україна, як може працювати е-кабінет у разі прийняття закону.
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