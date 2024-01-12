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Чи достатньо військових РФ в Україні для повторення масштабного нападу: що кажуть в ГУР

Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі кількість російських військових на території України вдвічі більша, ніж напочатку повномасштабного вторгнення, однак угрупування ворога все одно недостатньо для повторення нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, прозвучала ця точна цифра (462 тисяч військових РФ на території України, - ред.), але в цілому показники понад 450 тисяч, це не нова інформація. Вже довший період вороже угруповування підтримується саме в цих межах. Плюс компоненти Росгвардії, спецслужби та інші складові", - сказав Юсов.

За його словами, це означає, що для повторення масштабного нападу цього ворогу не достатньо попри те, що це угруповування понад вдвічі більше ніж напочатку повномасштабного вторгнення.

"Мобілізаційні заходи в Росії тривають і після виборів Путіна цілком ймовірно, що актуалізується питання публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії", - додав представник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, вчора заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що на території України наразі перебувають 462 тисячі російських військових. Зокрема 35 тисяч осіб "Росгвардії" забезпечують окупаційний режим на тимчасово поневоленій території.

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність - де чисельність особового складу менше ніж 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", - сказав Скібіцький.

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Війна Росії проти УкраїниГУР