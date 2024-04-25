Чи досі золото є "безпечною гаванню". Глобальні ризики зростають

Аналітичний огляд від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Таке очікуване і таке загадкове золоте ралі

Минулого тижня (15 – 19 квітня) котирування золота деякий час трималися вище рекордної позначки 2400 доларів за унцію. З початку ж року ціна на золото злетіла вже на 16%, суттєво перевершивши очікування переважної більшості аналітиків і змушуючи їх ламати голову над тим, що ж насправді спричинило таке бурхливе ралі. Адже звичайне пояснення про втечу грошей до "безпечних гаваней" вже здається недостатнім.

Золото традиційно є однією з тихих "гаваней", до яких перетікають капітали під час нестабільності або кризи. Водночас, суттєвою вадою золота як інвестиційного активу є те, що воно не дає процентного прибутку. Тож інвесторам доводиться розраховувати виключно на зростання або принаймні відносну стабільність його ринкової вартості. А з цим можуть бути проблеми: за останні десять років були періоди, коли інвестори втрачали від 20% до 30% вартості своїх золотих активів.

Головними конкурентами золота серед "безпечних гаваней" є казначейські облігації США: їхня сплата гарантується державою з провідною економікою світу, і до того ж вони приносять процентний дохід у вигляді купонів. Коли на початку року через очікування нижчих ставок ФРС дохідність казначейських облігацій стала знижуватись, а американський долар слабшати, золото стало більш привабливим для інвесторів. Утім, зараз прогнози щодо зниження ставок дедалі погіршуються, долар укріплюється, а дохідності казначейських облігацій знаходяться на найвищих рівнях з листопада.

Що підливає масла у золотий вогонь

Потужний поштовх ціни на золото отримали також від побоювань великої війни на Близькому Сході. Вплив військових конфліктів на ціну золота може виявитись швидкоплинним, що добре видно на прикладі початку російської агресії в Україні. Проте геополітична невизначеність все ж таки додає до привабливості золота свій посильний вклад. Адже жоден з нинішніх конфліктів не є близьким до розв’язання. Ба більше, наближаються президентські вибори в США, які лише посилюють невизначеність.

Останнім часом на користь золота все більше грає ще один фактор – китайський. Народний банк Китаю, схоже, продовжує переслідувати стратегічну зачаду - зменшення залежності від долару США, і нарощує купівлю золота вже сімнадцятий місяць поспіль. Активні також і китайські інвестори: за даними агенції Bloomberg, щоденний обсяг торгів золотом на Шанхайській фондовій біржі у квітні потроївся порівняно з відносно стабільними показниками за останні дванадцять місяців. При цьому аналітики Bloomberg відмічають майже незмінну кількість укладених контрактів, що може свідчити про переважно спекулятивний короткостроковий характер торгів.

Для довгострокових інвесторів у золото це не дуже добрі новини, адже потенціал волатильності золота через китайський фактор підсилюється. І хоча золото залишається одним з інструментів страхування інвестиційних ризиків, його власні ризики, схоже, зростають.