Остается ли золото "безопасной гаванью". Глобальные риски возрастают

Аналитический обзор от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Такое ожидаемое и такое загадочное золотое ралли.

На прошлой неделе (15 – 19 апреля) котировки золота некоторое время держались выше рекордной отметки в 2400 долларов за унцию. С начала же года цена на золото взлетела уже на 16%, существенно превзойдя ожидания подавляющего большинства аналитиков и заставляя их ломать голову над тем, что же на самом деле привело к такому бурному ралли. Ведь обычное объяснение о бегстве денег в "безопасные гавани" уже кажется недостаточным.

Золото традиционно является одной из тихих "гаваней", в которые перетекают капиталы во время нестабильности или кризиса. В то же время, существенным недостатком золота как инвестиционного актива является то, что оно не приносит процентную прибыль. Так что инвесторам приходится рассчитывать исключительно на рост или по крайней мере относительную стабильность его рыночной стоимости. А с этим могут возникнуть проблемы: за последние десять лет были периоды, когда инвесторы теряли от 20% до 30% стоимости своих золотых активов.

Главными конкурентами золота среди "безопасных гаваней" являются казначейские облигации США: выплата по ним гарантируется государством с ведущей экономикой мира, и к тому же они приносят процентный доход в виде купонов. Когда в начале года из-за ожиданий более низких ставок ФРС доходность казначейских облигаций стала снижаться, а американский доллар ослабевать, золото стало более привлекательным для инвесторов. Впрочем, сейчас прогнозы снижения ставок все ухудшаются, доллар укрепляется, а доходности казначейских облигаций находятся на самых высоких уровнях с ноября.

Что подливает масла в золотой огонь

Сильный толчок цены на золото получили также от опасений большой войны на Ближнем Востоке. Влияние военных конфликтов на цену золота может оказаться быстротечным, что хорошо видно на примере начала российской агрессии в Украине. Однако геополитическая неопределенность все же вносит в привлекательность золота свой посильный вклад. Ведь ни один из нынешних конфликтов не близок к разрешению. Более того, приближаются президентские выборы в США, которые только усиливают неопределенность.

В последнее время в пользу золота все больше играет еще один фактор – китайский. Народный банк Китая, похоже, продолжает преследовать стратегическую цель – уменьшение зависимости от доллара США, и наращивает покупку золота уже семнадцатый месяц подряд. Активны также и китайские инвесторы: по данным агентства Bloomberg, ежедневный объем торгов золотом на Шанхайской фондовой бирже в апреле утроился по сравнению с относительно стабильными показателями за последние 12 месяцев. При этом аналитики Bloomberg отмечают почти неизменное количество заключенных контрактов, что может свидетельствовать о преимущественно спекулятивном краткосрочном характере торгов.

Для долгосрочных инвесторов в золото это не очень хорошие новости, ведь потенциал волатильности золота из-за китайского фактора усиливается. И хотя золото остается одним из инструментов страхования инвестиционных рисков, его собственные риски, похоже, растут.