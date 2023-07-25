Чи дешевшатимуть овочі та фрукти? Прогноз експерта на осінь

Літо – сезон найнижчих цін

В липні на полицях магазинів та ринків можна побачити велике різноманіття овочів, фруктів та ягід, адже саме зараз настає локальний сезон їх дозрівання, до того ж достатньою є пропозиція імпорту. Це впливає і на цінові тенденції.

Як розповів в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, здешевлення овочів та фруктів відбувається поступово – в залежності від сезону виробництва та пропозиції на ринку.

Наразі вартість огірків вже досягла мінімуму, оптова ціна сягає 17-21 грн/кг. За даними сайту Мінфін, у супермаркетах огірки коштують від 17,9 грн/кг. У мережі Varus – 24,90 грн/кг, в Auchan – 17,90 грн/кг, а в "Сільпо" вартість огірків – 21,9 грн/кг.

За словами експерта УКАБ, помідори мають стабільно високий попит, а пропозиція починає збільшуватися тільки зараз. Тому ціни в найближчі тижні будуть знижуватися.

РБК-Україна наводить вартість помідорів у мережах популярних супермаркетів:

Novus: 54,99 грн/кг (червоні), рожеві томати – 64,99 грн/кг, "сливки" – 81,99 грн/кг;

"АТБ": червоні томати – 54,99 грн/кг, рожеві – 68,89 грн/кг;

"Сільпо": червоні томати – 53 грн/кг, "сливки" – 66 грн/кг, сорт "розалія" – 70 грн/кг.

Сезон перцю ще не розпочався, великі об’єми поставок очікуються з кінця липня.

Перець білий "білозірський" на ринку можна знайти за 50 грн/кг, а в магазинах він коштує: 79 грн/кг (мережа "Сільпо"), 79,99 грн/кг (Novus), 59,95 грн/кг ("АТБ").

Вартість "болгарського" перцю більша. Сайт Мінфін наводить середню ціну 136,95 грн/кг по супермаркетах.

Капуста є нижчою в ціні на 21% проти минулого року. Середня вартість молодої білокачанної капусти – 17,5 грн за кілограм. У Novus – 16,99 грн/кг, в "АТБ" її можна придбати ще дешевше – за 16,39 грн/кг. В "Сільпо" ціна становить 20 грн/кг, а в мережі Varus – 17,5 грн/кг.

У липні збільшилась пропозиція персиків. Імпортні та українські персики наразі в однаковій ціні – 40-65 грн/кг (оптова ціна).

Щодо пропозиції на персики в супермаркетах: найнижча вартість – 54,99 грн/кг за інжирний сорт в "Сільпо", у Varus імпортні персики коштують 60 грн/кг, в "АТБ" – 64,95 грн/кг.

Досі б'ють по кишені? Що відбувається з цінами на моркву та цибулю

Ціни на моркву та цибулю впевнено тримаються на високому рівні в цьому сезоні, каже аналітик УКАБ. Проте все ж є тенденція до зниження вартості.

Фото: ціни на цибулю та моркву тримаються на вискому рівні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на моркву за останній місяць знизились на 5% і становлять в середньому 45 грн/кг. Наразі вони знаходяться на піку свого зростання і до кінця літа можна буде спостерігати зниження ціни на 10-15%, якщо погодні умови будуть сприятливі.

Морква в магазинах зараз коштує:

"Сільпо" – 35 грн/кг;

"АТБ" – 38,95 грн/кг;

Varus – 31,9 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг;

МегаМаркет – 49,9 грн/кг.

Щодо цибулі ріпчастої, то за останній місяць ціна просіла на 35-40% на оптових ринках і наразі в середньому становить 26,50 грн/кг.

За словами експерта, в супермаркетах зниження вартості розпочнеться з поточного тижня. На внутрішньому ринку з’являється більше продукції вітчизняного виробника.

Ціни на цибулю в супермаркетах:

"Сільпо" – 27,8 грн/кг;

"АТБ" – 27,49 грн/кг;

Novus – 27,49 грн/кг.

Кавуни та дині з-за кордону?

Цьогоріч прогнозується постачання кавунів із південних та західних областей. Сезон українських кавунів зазвичай починався з кінця липня, і цього року він також починається в цей період.

Через російську окупацію частини південних регіонів України, бойові дії та втрату врожаю внаслідок підриву Каховської ГЕС власної продукції не вистачить для покриття всього попиту, тому імпорт також буде на достатньо високому рівні.

Аналітик УКАБ зазначив, що кавуни й дині Україна імпортує переважно з Туреччини, Азербайджану, Греції.

Наразі ціни на кавуни в опті – 20-28 грн/кг, дині коштують 30-60 грн/кг.

В мережі "АТБ" продаються українські кавуни за ціною 35,95 грн/кг, в Novus кавуни з Туреччини коштують 34,99 грн/кг. В "Сільпо" вартість українського кавуна Organic складає – 34 грн/кг, у Varus кавуни з Греції продають за 41,9 грн/кг.

Фото: в Україні продають кавуни з Туреччини, Греції, Азербайджану (Getty Images)

Ціни на дині в супермаркетах такі:

"Сільпо": українська сортова диня – 51 грн/кг;

Novus: сорт Канталупа (Україна) – 74,9 грн/кг;

Varus: українська сортова диня – 87,5 грн/кг;

МегаМаркет: сорт Канталупа (Україна) – 79,9 грн/кг.

Прогноз цін на осінь

Як зазначив Максим Гопка, восени не слід очікувати низьких цін на всі види овочів та фруктів. Ще залишилось більше місяця літнього періоду, надалі ситуація залежитиме від погодних умов.

До того ж в Україні з 1 липня підвищилася вартість пального та електроенергії, що теж матиме вплив на цінові тенденції на ринку продуктів харчування.

У Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" прогнозують, що здорожчання енергоресурсів та пального, найімовірніше, призведе до нового сплеску споживчих цін, але передусім на продукти промислової переробки та тваринництва.

Тобто великого росту цін у галузі овочівництва та фруктів через зростання вартості пального наразі ще не буде.

"Сьогодні щодо овочівництва та фруктів, то найбільше використовується паливо при логістиці продуктів та їх зборі. На великих об’ємах вплив на кінцеву ціну буде +1,5-2%", – підсумував аналітик УКАБ. Проте не виключено зростання цін на пальне з настанням холодного періоду року, що спричинить подальше підвищення вартості продуктів.