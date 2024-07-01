Чи був незвичним вчорашній удар по Києву: що каже експерт про тактику та плани ворога

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Атака на Київ: як це було і які наслідки

Про крилату ракету, яка рухалася з півночі Повітряні сили ЗСУ проінформували о 19:19. Трохи згодом, о 19:25 повідомлялося, що ракети летять на південний захід від Чернігова і продовжують курс на Київ. О 19:28 ракети прямували через Бровари у напрямку столиці. О 19:30 жителів Вишгорода також закликали перейти до укриття. За пару хвилин у Києві пролунали вибухи, мер міста Віталій Кличко сповістив, що на Київщині працює ППО. Після чого стало відомо, що уламки впали на житлову 14-поверхівку в Облонському районі столиці. Там сталася часткова руйнація балконів на двох поверхах та пожежа, яку оперативно загасили. Загалом у будинку шестеро постраждалих - 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес.

На ранок про наслідки вечірньої атаки детально розповіли й в Київській області. За словами голови ОВА Руслана Кравченка, всього постраждало 3 осіб, одна із них - дитина. Всі вони наразі перебувають в одній з районних лікарень області.

Також в області в одному з районів, який не називають, пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів - автівки та мотоцикл. Крім того, за інформацією ДСНС, від вибухової хвилі на Київщині пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу, де вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю. В момент удару рятувальники знаходилися в укритті, тож ніхто не постраждав.

Чим били росіяни

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, вчора ввечері ворог запустив по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К", обидві вдалося збити. Він додав, що на жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру. Втім, за словами Євлаша, суттєвих змін в цій атаці не було помічено.

"Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей. Вони так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - пояснює Євлаш.

Натомість у Київській міській військовій адміністрації відмічають, що вчорашній ракетний удар по Києву все ж відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

"Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики - він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників", - заявили в КМВА.

Чи була ця атака незвичною: що каже експерт

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна звертає увагу, що подібні удари в невеликій кількості боєкомплекту були й раніше. Зокрема, коли в напрямку Києва запускали по одній чи дві ракети, або дрони в невеликій кількості.

"Я вважаю, що це розвідка боєм. Вони з'ясовували, які типи засобів протиповітряної оборони знаходилися біля Києва, локаційно намагалися визначити їх місцеперебування, скоригувати подальші маршрути. І цілком можливо, що це може бути підготовка перед черговою ракетною атакою комбінованого типу", - припускає Коваленко.

Він пояснює, чому окупанти використали для розвідки саме ракети, а не, наприклад, безпілотники.

"Якщо запускати безпілотники на Київ, то їх можуть збити або мобільні сухопутні групи перехоплення або, наприклад, комплекси малого радіуса дії, зенітно-самохідні установки, такі як Gepard. Отже, безпілотник в першу чергу виявить локацію саме ось таких засобів перехоплення та протидії. А якщо запускати таку ціль як аеробалістичну ракету "Іскандер-К" 9М727, то в такому разі будуть залучені комплекси одночасно всіх ешелонів: малого, середнього та великого радіуса дії із залученням всіх РЛС", - каже Коваленко.

Тобто, як зазначив експерт, в такому випадку вони росіяни з'ясовують, де і які знаходяться системи й будуть коригувати маршрути для подальших ударів.

"Але не обов'язково, що це може бути удар саме по Києву. Це може бути удар, який по траєкторії польоту буде оминати засоби ураження, пролітати біля Києва та області, щоб ракета не опинилася в зоні ураження тих чи інших засобів оборони", - підсумував Коваленко.