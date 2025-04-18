Чи будуть США допомагати Україні в разі провалу мирних зусиль: що говорить Трамп

У президента США запитали, чи буде він підтримувати Україну у військовому плані, якщо вирішить вийти з мирних переговорів.



"Ну, я не буду цього говорити, тому що я думаю, що ми це (мирне врегулювання, - ред.) доведемо до кінця", - відповів Трамп.

Реакція ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи таку заяву Трампа, підкреслив, що американський лідер не відкинув допомогу Україні.

"Він сказав, що поки що не буде про це говорити, бо думає, що буде угода. Тобто, просто не буде про це говорити зараз", - пояснив він.