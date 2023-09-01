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Чи будуть нові обмеження на отримання субсидій: відповідь Мінсоцполітики

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 12:18
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Чи будуть нові обмеження на отримання субсидій: відповідь Мінсоцполітики Фото: нових обмежень на отримання субсидій не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні не планують встановлювати нові обмеження для отримання житлових субсидій. Гроші на виплати у держбюджеті-2024 на субсидії будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак в ефірі "Українського радіо".

"По субсидіях ніяких змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може буде збільшення видатків", - сказала вона.

Зараз Мінсоцполітики разом з Мінфіном проводить розрахунки того, яка сума коштів потрібна в бюджеті-2024 року. Марчак нагадала, що зазвичай уряд обережно ставиться до того, щоб субсидії фінансувалися в повному обсязі.

"Не бачу підстав для будь-яких переживань. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися. Ніяких обмежень не планується запроваджувати", - зазначила чиновниця.

Щодо механізму виплат також ніяких змін не відбулося. "Всі громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно ніяких дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для родини, наприклад, після підвищення тарифу", - сказала вона.

За її словами, після підвищення ЖК-тарифів автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоби родина не платила за ЖКП більше.

Субсидії в Україні

У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.

У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

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