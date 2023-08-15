Чи будуть у Києві масові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
Цього року у Києві не планують масові заходи з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня.
Про це заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ24".
"Місто не буде проводити масових заходів. Усі заходи будуть локального рівня. Натомість кінцевого варіанту від Офісу президента та Уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію", - сказав Бондаренко.
Водночас 23 серпня пройдуть урочистості з приводу підняття державного прапора біля мерії.
Ймовірність обстрілів України на День Незалежності
Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що російські окупанти можуть вдатися до обстрілів України на День Незалежності, як і в будь-який інший день. При цьому наші військові продовжуватимуть контролювати обстановку.
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