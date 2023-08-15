Чи будуть у Києві масові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА

Цього року у Києві не планують масові заходи з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня.

"Місто не буде проводити масових заходів. Усі заходи будуть локального рівня. Натомість кінцевого варіанту від Офісу президента та Уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію", - сказав Бондаренко.

Водночас 23 серпня пройдуть урочистості з приводу підняття державного прапора біля мерії.

Ймовірність обстрілів України на День Незалежності

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що російські окупанти можуть вдатися до обстрілів України на День Незалежності, як і в будь-який інший день. При цьому наші військові продовжуватимуть контролювати обстановку.