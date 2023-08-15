Будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости: ответ КГГА
Фото: в КГГА рассказали, будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости (Getty Images)
В этом году в Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24".
"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Но конечного варианта от Офиса президента и Кабмина относительно формата государственных мероприятий еще нет. Возможно, как и в прошлом году это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", - сказал Бондаренко.
В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.
Вероятность обстрелов Украины в День Независимости
Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, как и в любой другой день. При этом наши военные продолжат контролировать обстановку.
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