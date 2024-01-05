Чи будуть у бюджеті гроші на компенсації за знищене житло у 2024 році: відповідь Кубракова

Наразі у державному бюджеті України на компенсацію за повністю знищене житло внаслідок російської агресії передбачено 5,6 млрд гривень. Цих коштів вистачить на перший-другий квартал 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі українці подали близько 8 тисяч заявок на компенсацію за знищене житло. Сформовано вже близько 4 тисяч сертифікатів, три з них вже обміняли на житло.

"Тобто в принципі цей процес відбувається нормально. Ми бачимо, що зараз це буде масово, буде більше людей. І в них є можливість забронювати ці кошти, потім цей сертифікат обміняти на житло. І потім держава продавцю сплачує ці кошти. Тобто вся процедура працює", - розповів Кубраков.

Щодо того, чи будуть у держбюджеті гроші у 2024 році на компенсації за знищене житло, враховуючи невизначеність із міжнародною підтримкою, міністр зазначив, що на сьогодні передбачено саме на ці виплати 5,6 млрд гривень.

"Тобто ці кошти вже повністю закріплені саме за цим напрямком, за компенсацією. І нам точно на початок року, на перший-другий квартал цього року цих грошей вистачить. Далі будемо дивитися. Будемо говорити з Мінфіном, з прем'єр-міністром, президентом і будемо вирішувати щодо додатково фінансування", - додав Кубраков.

Він також розповів, що міжнародним партнерам та Світовому банку подобається послуга "єВідновлення", адже механізм абсолютно прозорий.

"Механізм абсолютно не має людського фактора. Там є формули, розрахунки, є площа, яка множиться на вартість і людина отримує цю компенсацію. Тому я думаю, що на цю допомогу ми теж будемо розраховувати. Я думаю, що в нас все вийде з міжнародними партнерами. Нагадаємо, що послугу "єВіднолвення" ми вже робимо спільно зі Світовим банком", - додав міністр.

"єВідновлення"

В рамках програми "єВідновлення" запрацював механізм компенсацій за зруйноване житло. Перша в Україні сім'я вже отримала сертифікат на нову домівку.

До того ж у 2024 році заплановані виплати компенсацій власникам зруйнованих приватних будинків, а також тим, хто відремонтував пошкоджене житло власним коштом. Також триває робота над поширенням програми компенсацій за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях.