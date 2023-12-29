Шуляк назвала три напрямки розширення програми "єВідновлення"

У 2024 році заплановані виплати компенсацій власникам зруйнованих приватних будинків, а також тим, хто відремонтував пошкоджене житло власним коштом. Також триває робота над поширенням програми компенсацій за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

За її словами, парламент та уряд працюють над трьома напрямками розширення програми компенсацій за зруйноване житло.

"Зараз стартує експеримент: уряд обрав місто Мелітополь, яке перебуває у тимчасовій окупації, щоб випробувати порядок надання компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що після успішної апробації механізму таких компенсацій можна буде поширити цю програму інші міста на тимчасово окупованих територіях.

"Ми бачимо велику кількість заяв від власників такого житла, знаємо, наскільки це важливо. Тому напрацьовуємо варіанти, щоб вже у 2024 році у людей з’явилася така можливість", - наголосила голова профільного комітету.

Другим напрямом стане виплата коштів тим, хто власним коштом відремонтував пошкоджене ворожими обстрілами житло.

"З 1 січня 2024 року працюватиме механізм надання компенсацій тим, хто зробив ремонт власним коштом. Адже має бути справедливість - ті, хто отримав компенсацію від держави на ремонт і ті, хто зробив його самотужки мають бути у рівних умовах", - наголосила Шуляк.

Третім напрямом розширення програми компенсацій стане виплата коштів за зруйновані приватні будинки тим власникам, хто обирає не житловий сертифікат, а цільові кошти на відбудову житла на тій же земельній ділянці.

"Це схоже на механізм першого етапу програми єВідновлення, коли люди отримували цільові кошти, щоб проводити ремонти. Тож ми сподіваємося, що непотрібно буде багато часу, щоб технічно перевірити можливість надання таких компенсацій", - підсумувала вона.