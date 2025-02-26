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Чи буде зниження пенсійного віку в Україні: відповідь Мінсоцполітики

Фото: пенсійний вік в Україні поки не знижуватимуть (facebook_com_ukrposhta)
Автор: Катерина Черніговець

В Україні поки не планують знижувати пенсійний вік. Країна не може собі цього дозволити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дарії Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики України, на Zoom-конференції про майбутнє солідарної пенсійної системи.

На питання, чи планується в Україні зниження пенсійного віку, через те, що середня тривалість життя в 2021 році складала 62 роки, а пенсійний вік - 65, вона відповіла, що перегляду поки не передбачено.

"Період життя на пенсії складає приблизно 15 років. Треба розуміти, що у нас надмірна передчасна смертність чоловіків трапляється приблизно у віці 45-50 років. У тих, хто доживає до пенсійного віку, потім період більш-менш стандартний. Тому перегляд пенсійного віку наразі не передбачається. Точно в бік зниження ми не можемо собі дозволити як країна", - розповіла Марчак.

З 1 січня по 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію українці зі стажем від 22 до 32 років, а в 65 років - 15-22 роки.

Нагадаємо, що торік Центр Разумкова провів опитування про те, до скількох років люди готові працювати. Третина опитаних відповіли, що готові працювати до 60 років, 12% - до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. А 20% зізнались, що взагалі не можуть або не готові працювати.

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації - до 1500 гривень.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень.

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