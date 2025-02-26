Чи буде зниження пенсійного віку в Україні: відповідь Мінсоцполітики

З 1 січня по 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію українці зі стажем від 22 до 32 років, а в 65 років - 15-22 роки.

Нагадаємо, що торік Центр Разумкова провів опитування про те, до скількох років люди готові працювати. Третина опитаних відповіли, що готові працювати до 60 років, 12% - до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. А 20% зізнались, що взагалі не можуть або не готові працювати.

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації - до 1500 гривень.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень.