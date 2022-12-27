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Чи буде світло по Україні на Новий рік: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.

"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці проведуть новорічні свята з безперебійним енергопостачанням.

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Денис Шмигальвідключеня світлаенергетикиНовий рік