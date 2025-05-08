Чи буде у США пріоритет на розробку українських мінералів: що кажуть у Мінекономіки

Як пояснила Свириденко, якщо українська компанія хоче займатися видобутком, наприклад, літію, але в неї немає власних фінансів, і вона шукає зовнішнього інвестора, то має звернутися у Фонд. Тобто проінформувати про проєкт та умови, на яких шукає інвесторів.

Фонд своєю чергою має повідомити, чи він зацікавлений, чи може знайти компанію, американську чи іншу, яка може бути зацікавлена в цьому проєкті. Також Фонд може відповісти, що не має зацікавленості.

"Паралельно компанія має можливість вести перемовини з іншими інвесторами, але впродовж шести місяців вона не має пропонувати їм пропозиції кращі, ніж ті, що були для Фонду", - додала міністр економіки.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев наголосив, що немає вимоги до компаній про те, що вести перемовини можна лише з Фондом. Проте пропозицію йому потрібно надати першому.

"Пропозицію можна надати одразу Фонду і потім, наприклад, через 2 хвилини ЄБРР. Фактично ти виконав умову, якщо першим повідомив Фонд. Далі можна вести перемовини паралельно з усіма. Просто ти не можеш пропонувати Фонду умови гірші, ніж іншим", - сказав він.

За словами Соболева, не важливо, приватна чи державна компанія виграла ліцензію на видобуток, це буде вписано в умовах.

"Якщо у вас є свої кошти, і ви не шукаєте фінансування, взагалі немає зобов'язань. Але якщо ви шукаєте зовнішнє фінансування, будь ласка, повідомте про це Фонд", - додав перший заступник міністра економіки.