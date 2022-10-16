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Чи буде ще тепло? Синоптик дала прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Фото: якою буде погода в Україні до п'ятниці, 21 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На новому тижні в Україні очікуються погодні гойдалки. Якщо на початку тижня буде сонячно та без опадів, то вже в середу-четвер варто очікувати дощі, суттєве похолодання та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"17 жовтня в Україні - знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає. У вівторок - ще тепліше, до +17+22 градусів", - розповіла вона.

За словами Діденко, вже у середу-четвер пройдуть дощі, у Карпатах 20 жовтня ймовірний сніг.

"Атмосферні холодні фронти (карта, - ред.) з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. І теперішні +14…+20 зміняться на +6…+12 градусів!" - додала синоптик.

Погода в Києві

За прогнозом Діденко, у Києві понеділок та вівторок будуть, "як писаночка - красивими, сонячними, яскравими та теплими".

"Завтра (17 жовтня, - ред.) у столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів. Дозбируйте яблука, гарбузи, синенькі, калину, набуцайте листя з дітьми в парку, вигуляйте перед зимівлею легкі білі кросівки", - порадила синоптик.

Вже в середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря. І вже в четвер, як прогнозує Діденко, вдень очікується лише +7…+9 градусів.

"Схоже, баби після свого літа вже хочуть трохи відпочити. Оце прийдешнє похолодання ще не остаточне, потепління у жовтні ще буде", - резюмувала вона.

Як повідомлялось, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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Погода в Україні