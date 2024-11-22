Чи буде Польща блокувати шлях України в ЄС: думка експерта

Польща навряд чи буде створювати перепони на шляху України до ЄС під час головування в Євросоюзі з 1 січня. Навіть попри заяви польських посадовців.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Не лише вибори. Чому в Польщі критикують Україну та як це позначиться на підтримці Києва.
Як вважає асоційована експертка Ради зовнішньої політики "Українська призма" Юлія Шаіпова, на цьому етапі навряд чи Польща буде створювати якісь перешкоди на шляху до ЄС.
"Всі їхні офіційні заяви впираються в те, що Україна має бути членом ЄС. Ми всі наші питання будемо вирішувати, але після війни і наразі я не бачу якихось таких критичних питань, щоб вони заблокували б наш процес вступу прямо на етапі скринінгу законодавства (перевірка українських законів на відповідність нормам ЄС, триватиме протягом 2025 року, - ред)", - сказала вона.
За її словами, головування когось дружнього в Євросоюзі все одно означає, що Україні потрібно робити домашню роботу щодо євроінтеграції.
20 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Під час розмови польська сторона повідомила, що Варшава готує для Києва 45-й пакет допомоги та працює над наступним. Крім того, обговорювалося й питання очікувань від головування Польщі в Раді ЄС у першій половині наступного року.
Також було укладено домовленість про зустріч Зеленського та Туска до кінця 2024 року.
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