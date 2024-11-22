Чи буде Польща блокувати шлях України в ЄС: думка експерта

Як вважає асоційована експертка Ради зовнішньої політики "Українська призма" Юлія Шаіпова, на цьому етапі навряд чи Польща буде створювати якісь перешкоди на шляху до ЄС.

"Всі їхні офіційні заяви впираються в те, що Україна має бути членом ЄС. Ми всі наші питання будемо вирішувати, але після війни і наразі я не бачу якихось таких критичних питань, щоб вони заблокували б наш процес вступу прямо на етапі скринінгу законодавства (перевірка українських законів на відповідність нормам ЄС, триватиме протягом 2025 року, - ред)", - сказала вона.

За її словами, головування когось дружнього в Євросоюзі все одно означає, що Україні потрібно робити домашню роботу щодо євроінтеграції.