Чи буде переведення годинників в Україні останнім: що потрібно знати

Про ідею скасування переведення годинників в Україні говорять не перший рік, влітку минулого року парламент навіть ухвалив відповідний закон. Ідея полягає в тому, щоб залишитися назавжди на зимовому часі. Але поки що питання залишається відкритим. Законопроєкт після ухвалення Радою був направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському, але поки що залишився не розглянутим.

Сам законопроєкт було подано в Раду ще в жовтні 2020 року якраз незадовго до переходу на зимовий час, і тоді пропонували зробити це переведення годинників останнім. Через 4 роки законопроєкт голови парламенту Руслана Стефанчука все ж ухвалили, але залишився останній штрих - підпис президента.

Однією з причин відмови від переведення годинників була різниця в часі з країною-окупантом. Росія з 2014 року вирішила назавжди залишитися на зимовому часі. Так, коли в Україні зимовий час - є різниця з Росією в годину, а на літньому - час збігається.

Зазначимо, за словами джерел РБК-Україна Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.