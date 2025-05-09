Чи буде перемир’я на 30 днів: що кажуть Захід, Україна та Росія

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Що відомо про ідею 30-денного перемир'я?

Коли можливе припинення вогню?

Захід готовий ввести санкції, якщо РФ не погодиться?

Як з'явилася ідея про 30-денне перемир'я

Пропозиція про припинення вогню на 30 днів вперше прозвучала в публічному просторі під час переговорів делегацій США та України в Саудівській Аравії на початку березня 2025.

Тоді Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму повного перемир'я на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

Проте кремлівський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог, зокрема про здачу в полон українських військових у Курській області, припинення процесу мобілізації в Україні.

Згодом у РФ також запропонували перемир'я, але короткострокове, пов'язане зі святами: на Великдень та до Дня перемоги у Другій світовій війні (8-10 травня). Втім окупанти на час оголошеного ж ними припинення вогню, не дотримувалися його.

Коли можуть оголосити 30-денний режим тиші

Впродовж сьогоднішнього дня, 9 травня, пролунало одразу кілька заяв з боку західних посадовців, що 30-денне припинення вогню між Україною і РФ може бути запроваджено найближчим часом.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив обережний оптимізм щодо досягнення домовленостей у наступні два дні.

"Я маю великі сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних", - зазначив він в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, оголошене Росією триденне припинення вогню з нагоди Дні перемоги створює "великий шанс", що його буде продовжено до 30 днів, що відкриє шлях до початку переговорів про мирний договір.

Президент Фінляндії Александр Стубб також заявив, що Україна і Росія скоро досягнуть угоди про перемир'я. Стубб висловив думку, що в ідеалі припинення вогню в Україні має бути оголошено на вихідних.

Крім того, Reuters з посиланням на свої джерела написало, що США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного режиму тиші в Україні.

"Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій", - повідомив дипломат виданню.

За словами співрозмовника, рішення може бути оголошене "впродовж найближчих годин або днів" і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.

Позиція України

Україна послідовно виступає за встановлення тривалого та надійного режиму припинення вогню як необхідної умови для початку серйозного мирного процесу.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на неприйнятності короткострокових "перемир'їв", розцінюючи їх як інструмент маніпуляції з боку Росії.

У своєму зверненні після оголошення російського "перемир'я" на 8-10 травня, Володимир Зеленський заявив: "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо - світ вважає, - що немає причин чекати 8 травня".

Президент підкреслив, що Україна готова до негайного, повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів, оскільки саме такий період може створити підґрунтя для реальних дипломатичних зусиль.

Він також зазначив активну співпрацю зі Сполученими Штатами у цьому напрямку: "Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню - надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова".

Зазначимо, остання розмова лідера Білого дому Дональда Трампа із президентом України відбулася телефоном 8 травня. Після чого Трамп у соцмережі Truth Social наголосив, що США закликають до перемир'я тривалістю 30 днів без попередніх умов.

Він висловив сподівання, що режиму припинення вогню буде досягнуто, після чого "обидві сторони будуть відповідальні за дотримання". В разі порушення Трамп пообіцяв "запровадження подальших санкцій від США та партнерів".

Захід готовий тиснути на РФ?

Як зазначає Reuters, якщо пропозиція Сполучених Штатів та європейських союзників не буде прийнята Росією, Захід спільно запровадить нові санкції проти країни-агресора.

Джерело повідомило, що наразі ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон також заявив про готовність рішуче діяти в разі відмови РФ від перемир'я.

"Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США", - написав президент Франції у соцмережі X.

Глава Франції зазначив, що підтримав чіткий заклик американського лідера до безумовного 30-денного перемир’я. Як повідомив Макрон, до цього заклику приєдналися Велика Британія та низка скандинавських держав.

Він також наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню - "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

В Офісі президента України також підтвердили, що Україна, США та інші партнери зараз обговорюють дедлайн для Росії у питанні 30-денного перемир'я. Якщо агресор відмовиться від такої ініціативи, на нього чекають жорсткі санкції.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, США, Британія, Франція, Німеччина, країни Північної Європи підтримують таку позицію Києва.

"І саме тому сьогодні процес на етапі визначення, коли, якщо Росія не приймає цих умов, починається процес додаткового тиску, насамперед дуже сильних санкцій", - заявив Єрмак.

Що кажуть у РФ про перемир'я

Офіційна реакція Росії на пропозицію 30-денного перемир'я залишається неоднозначною. При цьому країна-агресор вже двічі пропонувала короткострокове припинення вогню, спочатку на Великодні свята, а згодом на День перемоги у Другій світовій війни.

Кремлівський лідер Володимир Путін оголосив про чергове "перемир'я" на честь 9 травня, яке мало б тривати три доби - з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Проте по факту в цей час на фронті продовжувалися бойові дії, окупанти навіть збільшили атаки.

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров назвав запропоноване ними триденне перемир'я нібито "початком прямих переговорів з Україною без попередніх умов".

Також Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів.

"Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна - ред.) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - сказав очільник російського МЗС.

Він також нагадав, що Путін заявляв про необхідність забезпечити по всій лінії зіткнення "об'єктивний моніторинг". Проте на переконання РФ такий моніторинг неможливо забезпечити.

Зазначимо, що ініціатива Кремля щодо припинення вогню 8-10 травня була сприйнята Україною та її західними партнерами з великим скептицизмом.

Президент Володимир Зеленський назвав це "маніпуляцією", а речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що президент США Дональд Трамп прагне постійного припинення вогню, а не на три дні.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, Bild, повідомлення в соцмережі Х Еммануеля Макрона, заяви Дональда Трампа, Володимира Зеленського, Telegram-канал Андрія Єрмака.