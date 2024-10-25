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Чи буде картопля по 50 гривень за кіло: прогноз Мінагрополітики

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 14:42
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Чи буде картопля по 50 гривень за кіло: прогноз Мінагрополітики Фото: Вартість на картоплю зросла (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Цьогоріч ціна на картоплю значно збільшилася. Через засуху суттєво зменшився врожай, що і вплинуло на її ріст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Наразі ціна на картоплю не змінюється вже декілька тижнів. Зокрема, оптова вартість становить 25 гривень за кілограм та 30 гривень - роздрібна. За словами Висоцького, ціна на картоплю не буде змінюватися і далі.

Так само, як і немає підстав для зростання ціни до 50 гривень. Цього не станеться принаймні з двох причин. По-перше, нинішня ціна повинна покривати собівартість картоплі навіть в умовах зниження врожайності. А по-друге, ця ціна дозволяє імпортувати.

За словами Висоцького, відкрита економіка і відкритий ринок нашої країни дозволяє нам експортувати надлишки продукції. І завдяки такому ринку, ми також можемо імпортувати, коли у нас є дефіцит. Тому, коли пішов імпорт картоплі з Польщі та Прибалтики, ціна на картоплю зросла до 25 гривень.

"Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", - зазначив заступник.

Водночас, зниження ціни на картоплю також не буде. За прогнозами Мінагрополітики, ближче до весни її вартість може дещо зрости.

Раніше ми писали, чому яйця в Україні дорожчають та чи поб'є ціна новий рекорд. Влітку яйця можна було придбати за 35-40 грн/десяток, наразі середня вартість сягає 45 грн.

Нагадаємо, м'ясо в Україні поступово дорожчає. Настання холодів та економічні фактори впливатимуть на подальшу ситуацію з цінами.

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Міністерство аграрної політики Картошка
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