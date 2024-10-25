Чи буде картопля по 50 гривень за кіло: прогноз Мінагрополітики
Цьогоріч ціна на картоплю значно збільшилася. Через засуху суттєво зменшився врожай, що і вплинуло на її ріст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Наразі ціна на картоплю не змінюється вже декілька тижнів. Зокрема, оптова вартість становить 25 гривень за кілограм та 30 гривень - роздрібна. За словами Висоцького, ціна на картоплю не буде змінюватися і далі.
Так само, як і немає підстав для зростання ціни до 50 гривень. Цього не станеться принаймні з двох причин. По-перше, нинішня ціна повинна покривати собівартість картоплі навіть в умовах зниження врожайності. А по-друге, ця ціна дозволяє імпортувати.
За словами Висоцького, відкрита економіка і відкритий ринок нашої країни дозволяє нам експортувати надлишки продукції. І завдяки такому ринку, ми також можемо імпортувати, коли у нас є дефіцит. Тому, коли пішов імпорт картоплі з Польщі та Прибалтики, ціна на картоплю зросла до 25 гривень.
"Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", - зазначив заступник.
Водночас, зниження ціни на картоплю також не буде. За прогнозами Мінагрополітики, ближче до весни її вартість може дещо зрости.
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