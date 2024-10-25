ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет ли картошка по 50 гривен за кило: прогноз Минагрополитики

Украина, Пятница 25 октября 2024 14:42
UA EN RU
Будет ли картошка по 50 гривен за кило: прогноз Минагрополитики Фото: Стоимость на картофель выросла (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В этом году цена на картофель значительно увеличилась. Из-за засухи существенно уменьшился урожай, что и повлияло на ее рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого во время брифинга в Media Center Ukraine.

Пока цена на картофель не меняется уже несколько недель. В частности, оптовая стоимость составляет 25 гривен за килограмм и 30 гривен - розничная. По словам Высоцкого, цена на картофель не будет меняться и дальше.

Так же, как нет оснований для роста цены до 50 гривен. Этого не произойдет по крайней мере по двум причинам. Во-первых, нынешняя цена должна покрывать себестоимость картофеля даже в условиях понижения урожайности. А во-вторых, эта цена позволяет импортировать.

По словам Высоцкого, открытая экономика и открытый рынок нашей страны позволяет экспортировать излишки продукции. И благодаря такому рынку мы также можем импортировать, когда у нас есть дефицит. Поэтому когда пошел импорт картофеля из Польши и Прибалтики, цена на картофель выросла до 25 гривен.

"Это незначительные объемы по сравнению с нашим производством, но этих несколько десятков тысяч тонн достаточно для того, чтобы стабилизировать условно спекулятивный рост цены и остановить его", - отметил заместитель.

В то же время, снижение цены на картофель тоже не будет. По прогнозам Минагрополитики, ближе к весне ее стоимость может несколько возрасти.

Раньше мы писали, почему яйца в Украине дорожают и побьет ли цена на новый рекорд. Летом яйца можно было приобрести за 35-40 грн/десяток, а сейчас средняя стоимость достигает 45 грн.

Напомним, мясо в Украине постепенно дорожает. Наступление холодов и экономические факторы будут влиять на дальнейшую ситуацию с ценами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики Картошка
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция