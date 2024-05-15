Чи буде блекаут і що таке аварійні відключення світла: роз'яснення YASNO

Як зауважив Коваленко, в першу чергу наразі варто готуватись до періоду "літнього піка", адже тоді відключення електроенергії можуть застосовуватись на тлі активного користування електричними приладами для пониження температури в приміщеннях.

Також він наголосив, що потрібно готуватись і до наступного опалювального сезону.

Водночас гендиректор Yasno зауважив, що наразі блекаут в Україні не спостерігається.

"Про це мови не йде", - наголосив він.

Аварійні та екстрені графіки відключення

"Мережі чекають, коли НЕК "Укренерго" буде більш планово доводити обмеження до областей. І в кожній області оператори системи розподілу будуть запроваджувати ці графіки", - каже Коваленко.

Як він пояснив, екстрені відключення вводять через незначний дефіцит на досить короткий термін часу.

Коваленко повідомив, що графіки вже сплановані та наявні на відповідних сайтах. Але, чи будуть їх застосовувати, залежить від НЕК "Укренерго".

Найскладніші області

Коваленко поінформував, що наразі найскладніша ситуація з генерацією електроенергії спостерігається по всій Україні. Однак наразі є "дві точки болю", де є мережеві обмеження.

Як зауважив гендиректор Yasno, це стосується Харкова, тому що місто вже досить давно знаходиться під мережевими обмеженнями, уточнивши, що там у кожну годину 200-250 тисяч населення знаходиться без світла.

"І ще другий регіон, який страждає від мережевих обмежень світла - це Дніпропетровська область. Там є два потужних промислових регіонів, в які через пошкодження мереж неможливо подати електроенергію в достатній кількості", - сказав він.