Чи братиме Росія участь у першому саміті миру: яка позиція України

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Що говорить Україна про участь РФ

Українські чиновники неодноразово заявляли, що Росію не запрошують на першу зустріч щодо української формули миру на рівні лідерів (саміт миру). За їхніми словами, для цього необхідно "підготувати ґрунт".

Президент України Володимир Зеленський без деталей заявляв, що на першому саміті миру планується підготувати документ, який хочуть представити російській стороні.

При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнював, що документ передбачатиме відновлення суверенітету та територіальної цілісності України

Що може бути далі

Важливо, що участь Росії у таких самітах, що їх організовує Україна, не відтинають повністю.

Єрмак зазначав, що вже на другому саміті миру можуть представити кінцевий план щодо досягнення миру. У такому разі на захід запросять представників Росії.

Це станеться, якщо той, хто представлятиме Росію під час проведення другого саміту, захоче встановити справедливий мир та припинити війну.

Між першим та другим самітом миру планується проведення конференцій щодо пунктів формули миру. За підсумками таких конференцій і хочуть скласти план досягнення миру.

Варто зауважити, що на участі Росії наполягають низка країн. Зокрема, це Швейцарія, Міністерство закордонних справ якої заявило, що мирний процес без участі РФ "немислимий".

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що у заходах щодо встановлення миру між Україною та Росією обидві країни мають "брати участь на рівних".

Реакція Росії

Представники Росії, у свою чергу, неодноразово заявляли, що їхня країна не братиме участі у саміті, який організовує Україна.

Зокрема, посол Росії у Швейцарії Сергій Гармонін зазначав, що Росія "не братиме участі у жодному форматі" такої зустрічі.

У свою чергу, міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров скаржився: саміт миру зводиться до того, щоб сформувати ультиматум для Росії.

Незважаючи на це, президент Фінляндії Александр Стубб допускав, що участь Росії в саміті миру може бути і в таємному форматі.