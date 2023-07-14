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Чи боїться НАТО ескалації з Росією: відповідь Держдепу США

Фото: офіційний представник Держдепу США Андреа Калан (скрін із відео)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

НАТО не потрібна ескалація з Росією. Альянс хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Тому союзники допомагають ЗСУ зброєю та чинять санкційний тиск на країну-агресора, а також на держави, якій її підтримують.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не треба ескалації, але не треба й війни. Нам потрібно, щоб війна закінчилася, щоб Росія не могла проводити ракетні удари по Україні, і щоб Росія не мала змоги продовжувати свою агресію", - сказала Калан.

За її словами, важливими є санкції, тиск на інші країни, щоб вони не допомагали Путіну матеріально чи військовою технікою.

"Коли ми чинимо тиск на Росію і всіх, хто їй допомагає, таким чином не буде ескалації, тому що Путін матиме менше коштів вести війну проти України, і Україна зможе успішніше провести контрнаступ і захищати свою територію, ми разом працюємо з усіма інструментами, які ми маємо", - зазначила представник Держдепу США.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепу США Андреа Калан заявила, що Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до НАТО через те, що триває війна й Альянс не хоче бути у прямому конфлікті з Росією.

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