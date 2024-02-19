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Чи блокують польські фермери рух потягів на кордоні з Україною: що кажуть в УЗ

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 13:19
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Чи блокують польські фермери рух потягів на кордоні з Україною: що кажуть в УЗ Фото: чи блокують польські фермери рух потягів на кордоні з Україною (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри блокування вантажних перевезень на кордоні з Україною, міжнародні потяги 19 лютого курсують за звичним графіком. УЗ слідкує за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Залізничне сполучення з Республікою Польща здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень", - йдеться в повідомленні.

Наразі "Укрзалізниця" уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ.

"Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", - констатують в компанії.

Блокування потягу на кордоні

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 "Київ - Хелм". У поїзді перебувають 260 пассажирів, абсолютна більшість - жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

Ситуація на кордоні з Польщею 19 лютого

На 19 лютого заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краковець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України.

19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту. При цьому у ДПСУ не має інформації про повну блокаду кордону з Україною польськими протестувальниками з 20 лютого.

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