Чи безпечно відкривати аеропорт у Львові: Повітряні сили оцінили ризики

Відкривати аеропорт у Львові чи іншому місті в Україні поки небезпечно. Окупанти можуть вбачати у ньому потенційну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Це не до мене запитання. Дії уряду я не можу коментувати. Якщо буде якесь рішення подібне прийнято, то насправді це дещо дивно. Тому що як це в даних умовах (війни, - ред.) буде працювати... Зокрема, аеропорт це уже інфраструктура, за допомогою якої можуть здійснюватися перельоти цивільних суден як вантажних, так і пасажирських", - заявив він.

Ігнат зазначив, що перед відкриттям будь-якого аеропорту потрібно оцінити загрози та небезпеку. Речник наголосив, що міста на заході України все ще обстрілюються Росією.

"Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека...От скажіть, як давно по Львову прилітали "Шахеди", чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому. Я думаю, відповідь у цьому. Якщо противник розуміє, що в Україні є функціонуючий аеропорт, то вони будуть в ньому вбачати потенційну ціль, яка може постачати західне озброєння", - сказав Ігнат.

Своєю чергою речник зазначив, що фактично всі аеродроми в Україні використовуються, але виключно військовими для захисту держави, а також для здійснення атак по противнику.

"Тому питання аеродромів важливе. Зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення. Зокрема, з нашими партнерами. Але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Patriot, які можуть захистити від балістики, системи Iris-T, NASAMS - вони є в нас не в достатній кількості", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що Україна обговорює можливість відкриття Львівського аеропорту. Це дозволить відновити авіасполучення з країнами ЄС.

За його словами, аеропорт може функціонувати за принципом "зернового" чи гуманітарного коридору.

РБК-Україна запитало експертів, чи можуть відкрити аеропорт у Львові під час війни - детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.