Безопасно ли открывать аэропорт во Львове: Воздушные силы оценили риски

Открывать аэропорт во Львове или другом городе Украины пока опасно. Оккупанты могут увидеть в нем потенциальную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это не ко мне вопрос. Действия правительства я не могу комментировать. Если будет какое-нибудь решение подобное принято, то на самом деле это несколько странно. Потому что как это в данных условиях (войны, - ред.) будет работать... В частности, аэропорт это уже инфраструктура, посредством которой могут осуществляться перелеты гражданских судов как грузовых, так и пассажирских", - заявил он.

Игнат отметил, что перед открытием любого аэропорта следует оценить угрозы и опасность. Спикер подчеркнул, что города на западе Украины все еще обстреливается Россией.

"Нужно понимать, какая есть безопасность или опасность... Вот скажите, как давно по Львову прилетали "Шахеды", крылатые ракеты, или по Тернополю, или по Хмельницкому. Я думаю, ответ в этом. Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то они будут в нем видеть потенциальную цель, которая может поставлять западное вооружение", - сказал Игнат.

В свою очередь спикер отметил, что фактически все аэродромы в Украине используются, но исключительно военными для защиты государства, а также для осуществления атак по противнику.

"Поэтому вопрос аэродромов важен. Понятно, что хочется иметь воздушное сообщение. В частности, с нашими партнерами. Но надо его чем-то защищать. Понятно, что системы Patriot, которые могут защитить от баллистики, системы Iris-T, NASAMS - они есть у нас не в достаточном количестве", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что Украина обсуждает возможность открытия Львовского аэропорта. Это позволит возобновить авиасообщение со странами ЕС.

По его словам, аэропорт может функционировать по принципу "зернового" или гуманитарного коридора.

РБК-Украина спросило экспертов, могут ли открыть аэропорт во Львове во время войны - подробнее об этом читайте в нашем материале.

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