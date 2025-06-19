Чи безпечно українцям зараз відпочивати в Єгипті? Ось що треба знати

Наскільки близько небезпека до курортів

Попри те, що Єгипет межує з Ізраїлем, більшість популярних курортів розташовані далеко від зон конфлікту.

Наприклад, Шарм-ель-Шейх знаходиться більш ніж за 2,5 години їзди від найближчого прикордонного міста. Інші туристичні міста, такі як Хургада, Луксор, Каїр чи Асуан, розміщені ще далі - здебільшого в центрі чи південній частині країни.

Таким чином, звичні для українців місця відпочинку - зосереджені вздовж узбережжя Червоного моря - не перебувають під прямою загрозою.

Водночас ситуація в Північному Синаї залишається нестабільною: там діють обмеження на пересування, і МЗС Великої Британії, як і деякі інші країни, не рекомендують туди подорожувати.

Проте ця зона розташована в п’яти годинах їзди від туристичних курортів, тому більшість українських туристів не перетинаються з нею взагалі.

Що кажуть уряди та туроператори

На сьогодні більшість туристичних компаній продовжують продавати тури до Єгипту без змін. Українське МЗС також не видавало заборон на поїздки до основних курортних зон.

Британський Форін-офіс застерігає лише щодо Північного Синаю, прикордонних зон із Лівією та ізраїльсько-палестинського регіону, а також деяких пустельних територій. Але ці зони не охоплюють Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Асуан, Абу-Сімбел або Луксор - саме ті, що є привабливими для туристів.

Якщо ситуація різко погіршиться, і будуть введені офіційні заборони, тоді туристи зможуть безкоштовно скасувати свої тури. Але наразі, через відсутність заборон, страховки також не покривають скасування поїздки за власним бажанням.

Єгипет залишається безпечним місцем для туристів (фото: Freepik)

Що відбувається в регіоні: коротко про конфлікт Ізраїлю та Ірану

Загроза нової війни на Близькому Сході справді існує: нещодавно Ізраїль завдав авіаударів по території Ірану, зокрема по ядерних та військових об’єктах.

Це стало відповіддю на підозру, що Тегеран розробляє ядерну зброю, яку Ізраїль вважає прямою загрозою. Іран своєю чергою наполягає, що його ядерна програма має мирний характер. У відповідь на обстріли було активовано системи ППО над Тель-Авівом, а в Ізраїлі загинули мірні жителі.

Хоча конфлікт розгортається не на території Єгипту, він безпосередньо стосується його сусідів і може мати непрямий вплив. Проте наразі немає ознак того, що Єгипет стане учасником активних бойових дій чи що туристичні райони опиняться під загрозою.