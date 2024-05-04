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Чи беруть військові священики до рук зброю: відповідь капелана ГУР

Україна, Субота 04 травня 2024 12:34
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Чи беруть військові священики до рук зброю: відповідь капелана ГУР Фото: Костянин Холодов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталія Юрченко

Церква дозволяє капеланам брати до рук зброю. Але закон забороняє військовим священникам видавати зброю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов.

"Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках. Захистити себе, захистити своїх парафіян, захистити своїх побратимів. Але закон 4626 не дозволяє видавати зброю військовим капеланам", - сказав він.

Як пояснив капелан, на війні бувають некомбатанти. Це ті, хто не беруть учать у бойових діях - священники та медики. Вони лише допомагають військовослужбовцям.

"Одні надають допомогу тілу, інші - душі. І дуже часто буває, що на стабілізаційних пунктах можна побачити і медика, і капелана поруч. Але медикам у нас видається зброя. А капеланам це закон категорично забороняє. Може, колись переглянуть цю норму", - додав Костянтин Холодов.

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни в Україні був ухвалений закон про капеланів. Документ визначає обов'язки та принципи діяльності військових священників.

При цьому капеланам забороняється видача зброї та боєприпасів, їх також не можуть залучити до бойових дій.

Також раніше у церкві пояснили, що робити з українцями, яким релігія не дозволяє брати зброю до рук.

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