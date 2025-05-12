Чи актуальна досі "формула миру" Зеленського: відповідь Єрмака
"Формула миру" президента Володимира Зеленського залишається абсолютно актуальною, оскільки в ній викладена стратегія України щодо досягнення миру.
Про це розповів керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Єрмака, у "Формулі миру" викладено все, що необхідно для завершення повномасштабної війни. Документ поставив мету, інше питання - досягнення цієї мети.
"Війна в нас триває 11 років. Чи можна називати документи, які були підписані за інших президентів, такими, що повністю відповідають інтересам нашої країни? Ні. Наприклад, тільки за однією ознакою: а чому там немає нічого про Крим?", - пояснив голова ОП.
Він додав, що "Формула миру" є українською стратегією, а те, що відбувається сьогодні - це тактика. Зокрема нагадав, що лише нещодавно Україна під час саміту у Бюргенштоку наполягала на повному припиненні вогню проти енергетичної сфери. У тому ж числі для Києва важливий трек щодо обміну військовополонених, повернення цивільних, у тому ж числі й дітей. У зв'язку з цим жодної різниці між позицією Кива сьогодні та два роки тому - немає.
Попри те, що "Формула миру" підлаштовується під реалії сьогодення, Україна, як зауважив голова ОП, й надалі має стратегічну мету.
"Я вважаю, що у "формулі миру" президента Зеленського викладено всю стратегію, усе, що необхідно зробити для того, щоб війна була закінчена. Тож вона актуальна, абсолютно актуальна. Але реалії такі, що це довгий шлях. Його потрібно з чогось починати, і сьогодні абсолютно очевидно, що його потрібно починати з припинення вогню", - заявив Єрмак.
"Формула миру" Зеленського
Це ініціатива, представлена Зеленським наприкінці 2022 року, яка складається з 10 пунктів. Вона передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення контролю над кордонами, звільнення всіх полонених і депортованих, гарантії безпеки, а також покарання за воєнні злочини.
Серед іншого, йдеться про енергетичну та ядерну безпеку, продовольчу стабільність і запобігання ескалації в майбутньому.
Детальніше про те, що таке "Формула миру" - у матеріалі РБК-Україна.
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