Четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель снова проявил солидарность с Украиной

Знаменитый пилот Королевских автогонок Себастьян Феттель снова поддержал украинский народ, противостоящий РФ в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.
Немецкий гонщик приехал на трассу Гран-при Азербайджана с напульсником в цветах флага Украины. Кроме того, 34-летний пилот поддержал ЛГБТ-движение, разрисовав радужным знаменем свой велосипед.
Феттель последовательно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. Сначала он разрисовал свой шлем в сине-желтые цвета и выступал в нем на стартовых гонках сезона-2022.
Кроме того, Феттель первым объявил бойкот Гран-при России (позже отмененный) и несколько раз упоминал Украину в публичных выступлениях. Немец, в частности, призвал боссов Формулы-1 оказать финансовую поддержку украинским беженцам и переселенцам.
К слову, компания Apple приобрела права на киноленту о Формуле-1 с Питтом и Хэмилтоном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.