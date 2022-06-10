ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель снова проявил солидарность с Украиной

Новина українською →
Баку, Пятница 10 июня 2022 18:54
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель снова проявил солидарность с Украиной Фото: Себастьян Феттель (крайний слева) (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорцив

Знаменитый пилот Королевских автогонок Себастьян Феттель снова поддержал украинский народ, противостоящий РФ в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Немецкий гонщик приехал на трассу Гран-при Азербайджана с напульсником в цветах флага Украины. Кроме того, 34-летний пилот поддержал ЛГБТ-движение, разрисовав радужным знаменем свой велосипед.

Феттель последовательно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. Сначала он разрисовал свой шлем в сине-желтые цвета и выступал в нем на стартовых гонках сезона-2022.

Кроме того, Феттель первым объявил бойкот Гран-при России (позже отмененный) и несколько раз упоминал Украину в публичных выступлениях. Немец, в частности, призвал боссов Формулы-1 оказать финансовую поддержку украинским беженцам и переселенцам.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель снова проявил солидарность с Украиной

К слову, компания Apple приобрела права на киноленту о Формуле-1 с Питтом и Хэмилтоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Себастьян Феттель Война России против Украины
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз