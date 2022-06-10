Четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель снова проявил солидарность с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни .

Немецкий гонщик приехал на трассу Гран-при Азербайджана с напульсником в цветах флага Украины. Кроме того, 34-летний пилот поддержал ЛГБТ-движение, разрисовав радужным знаменем свой велосипед.

Феттель последовательно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. Сначала он разрисовал свой шлем в сине-желтые цвета и выступал в нем на стартовых гонках сезона-2022.

Кроме того, Феттель первым объявил бойкот Гран-при России (позже отмененный) и несколько раз упоминал Украину в публичных выступлениях. Немец, в частности, призвал боссов Формулы-1 оказать финансовую поддержку украинским беженцам и переселенцам.