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Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель вкотре проявив солідарність із Україною

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Баку, П'ятниця 10 червня 2022 18:54
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель вкотре проявив солідарність із Україною Фото: Себастьян Феттель (крайній ліворуч) (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Знаменитий пілот Королівських автоперегонів Себастьян Феттель знову підтримав український народ, який протистоїть РФ у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Німецький гонщик приїхав на трасу Гран-прі Азербайджану з напульсником у кольорах прапора України. Окрім того, 34-річний пілот підтримав ЛГБТ-рух, розмалювавши веселковим стягом свій велосипед.

Феттель послідовно підтримує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії. Спершу він розмалював свій шолом у синьо-жовті барви та виступав у ньому на стартових гонках сезону-2022.

Окрім того, Феттель першим оголосив бойкот Гран-прі Росії (пізніше скасований) та кілька разів згадував Україну в публічних виступах. Німець, зокрема, закликав босів Формули-1 надати фінансову підтримку українським біженцям і переселенцям.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель вкотре проявив солідарність із Україною

До слова, компанія Apple придбала права на кінострічку про Формулу-1 з Піттом і Хемілтоном.

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Формула-1 Себастьян Феттель Війна Росії проти України
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