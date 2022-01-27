Четыре ЖК от "Интергал-Буд" попали в список комплексов с самым большим двором

Фото: ЖК от "Интергал-Буд" попали в список комплексов с самым большим двором (intergal-bud.com.ua)

Сразу несколько комплексов от "Интергал-Буд" попали в ТОП-30 ЖК Киева, где планируют самую большую придомовую территорию.

Недавно Рейтинг "ЛУН Мисто" исследовал вопрос, в каких столичных комплексах планируется самая большая придомовая территория. Изучив все имеющиеся предложения на рынке, эксперты составили перечень из 30 объектов, в которые попали ЖК "Парковые озера" (86 702 м кв.), ЖК "Нивки-Парк" (86 013 м кв.), ЖК SKY AVENUE ( 64 788 м кв.) и ЖК "Причал 8" (27 343 м кв.).

Как отметили авторы рейтинга, комфортное жилье - это не только стильный ремонт в квартире, но и удобный двор. Предпочтение отдавали именно тем комплексам, где пространство позиционируют как рассчитанное на людей, а не на автомобили.

Как сообщалось, ранее стали известны лауреаты премии "Украинский строительный Олимп-2021", профессиональной награды, определяющей лучшие девелоперские и строительные компании. Так, по итогам 2021 года лучшим застройщиком был признан "Интергал-Буд", получивший награду за опыт, профессионализм и ответственность.