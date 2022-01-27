ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Четыре ЖК от "Интергал-Буд" попали в список комплексов с самым большим двором

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 11:41
Четыре ЖК от "Интергал-Буд" попали в список комплексов с самым большим двором Фото: ЖК от "Интергал-Буд" попали в список комплексов с самым большим двором (intergal-bud.com.ua)

Сразу несколько комплексов от "Интергал-Буд" попали в ТОП-30 ЖК Киева, где планируют самую большую придомовую территорию.

Недавно Рейтинг "ЛУН Мисто" исследовал вопрос, в каких столичных комплексах планируется самая большая придомовая территория. Изучив все имеющиеся предложения на рынке, эксперты составили перечень из 30 объектов, в которые попали ЖК "Парковые озера" (86 702 м кв.), ЖК "Нивки-Парк" (86 013 м кв.), ЖК SKY AVENUE ( 64 788 м кв.) и ЖК "Причал 8" (27 343 м кв.).

Как отметили авторы рейтинга, комфортное жилье - это не только стильный ремонт в квартире, но и удобный двор. Предпочтение отдавали именно тем комплексам, где пространство позиционируют как рассчитанное на людей, а не на автомобили.

Как сообщалось, ранее стали известны лауреаты премии "Украинский строительный Олимп-2021", профессиональной награды, определяющей лучшие девелоперские и строительные компании. Так, по итогам 2021 года лучшим застройщиком был признан "Интергал-Буд", получивший награду за опыт, профессионализм и ответственность.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине