Четыре выходных подряд и рабочая суббота: календарь на октябрь
В октябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходными будут 11 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
День защитника Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.
Кроме того, в октябре отмечаются такие дни:
- 1 октября Международный день пожилых людей
- 2 октября Международный день ненасилия
- 4 октября Всемирная неделя космоса
- 4 октября Всемирный день животных
- 4 октября Всемирный день учителей
- 5 октября Международный день архитектора
- 5 октября Международный день врача
- 6 октября День работников образования
- 8 октября День юриста
- 9 октября Всемирный день почты
- 9 октября День риэлтора
- 10 октября Всемирный день психического здоровья
- 10 октября День работников стандартизации и метрологии
- 10 октября Европейский день борьбы против смертной казни
- 11 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
- 11 октября День художника
- 12 октября День кадрового работника
- 14 октября День защитника Украины.
- 14 октября День Украинского казачества
- 15 октября Всемирный день сельской женщины
- 15 октября Международный день белой трости
- 15 октября Международный день кредитных союзов
- 16 октября Всемирный день продовольствия
- 16 октября День анестезиолога
- 17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
- 17 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности
- 18 октября День работников пищевой промышленности
- 20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
- 23 октября День рекламиста (День работников рекламы)
- 24 октября Всемирный день информации о развитии
- 24 октября День Организации Объединенных Наций
- 24 - 30 октября Неделя разоружения
- 25 октября День маркетолога
- 25 октября День автомобилиста и дорожника
- 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- 29 октября День работников службы вневедомственной охраны
- 31 октября Международный день Черного моря
Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.