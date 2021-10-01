Чотири вихідних поспіль і робоча субота: календар на жовтень
У жовтні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідними будуть 11 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
День захисника України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.
Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.
Крім того, в жовтні відзначаються такі дні:
- 1 жовтня Міжнародний день літніх людей
- 2 жовтня Міжнародний день ненасильства
- 4 жовтня Всесвітній тиждень космосу
- 4 жовтня Всесвітній день тварин
- 4 жовтня Всесвітній день вчителів
- 5 жовтня Міжнародний день архітектора
- 5 жовтня Міжнародний День лікаря
- 6 жовтня День працівників освіти
- 8 жовтня День юриста
- 9 жовтня Всесвітній День пошти
- 9 жовтня День ріелтора
- 10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я
- 10 жовтня День працівників стандартизації та метрології
- 10 жовтня Європейський день боротьби проти смертної кари
- 11 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
- 11 жовтня День художника
- 12 жовтня День кадрового працівника
- 14 жовтня День захисника України.
- 14 жовтня День Українського козацтва
- 15 жовтня Всесвітній день сільської жінки
- 15 жовтня Міжнародний день білої тростини
- 15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок
- 16 жовтня Всесвітній день продовольства
- 16 жовтня День анестезіолога
- 17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 17 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловості
- 18 жовтня День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 23 жовтня День рекламіста (День працівників реклами)
- 24 жовтня Всесвітній День інформації про розвиток
- 24 жовтня День організації Об'єднаних Націй
- 24 - 30 жовтня Тиждень роззброєння
- 25 жовтня День маркетолога
- 25 жовтня День автомобіліста і дорожника
- 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря
Відзначити, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.