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Чотири вихідних поспіль і робоча субота: календар на жовтень

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:26
Чотири вихідних поспіль і робоча субота: календар на жовтень Фото: На Покрову буде чотири вихідні дні поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідними будуть 11 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

День захисника України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

Чотири вихідних поспіль і робоча субота: календар на жовтень

Крім того, в жовтні відзначаються такі дні:

  • 1 жовтня Міжнародний день літніх людей
  • 2 жовтня Міжнародний день ненасильства
  • 4 жовтня Всесвітній тиждень космосу
  • 4 жовтня Всесвітній день тварин
  • 4 жовтня Всесвітній день вчителів
  • 5 жовтня Міжнародний день архітектора
  • 5 жовтня Міжнародний День лікаря
  • 6 жовтня День працівників освіти
  • 8 жовтня День юриста
  • 9 жовтня Всесвітній День пошти
  • 9 жовтня День ріелтора
  • 10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я
  • 10 жовтня День працівників стандартизації та метрології
  • 10 жовтня Європейський день боротьби проти смертної кари
  • 11 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
  • 11 жовтня День художника
  • 12 жовтня День кадрового працівника
  • 14 жовтня День захисника України.
  • 14 жовтня День Українського козацтва
  • 15 жовтня Всесвітній день сільської жінки
  • 15 жовтня Міжнародний день білої тростини
  • 15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок
  • 16 жовтня Всесвітній день продовольства
  • 16 жовтня День анестезіолога
  • 17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
  • 17 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловості
  • 18 жовтня День працівників харчової промисловості
  • 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
  • 23 жовтня День рекламіста (День працівників реклами)
  • 24 жовтня Всесвітній День інформації про розвиток
  • 24 жовтня День організації Об'єднаних Націй
  • 24 - 30 жовтня Тиждень роззброєння
  • 25 жовтня День маркетолога
  • 25 жовтня День автомобіліста і дорожника
  • 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
  • 29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони
  • 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря

Відзначити, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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