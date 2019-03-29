Четыре облгаза Фирташа оштрафовали за доначисления в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штраф на "Запорожгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз" и "Черновцыгаз". Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 29 марта, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно принятым решениям, НКРЭКУ наложила штраф по 850 тыс. грн на эти компании и обязала их провести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей до 18 апреля.

В то же время представители облгазов во время заседания комиссии заявили, что несогласны с позицией НКРЭКУ и будут обжаловать решения в судах.

Напомним, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и с счетчиками газа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила провести внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем, которые контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Комиссия по результатам проверок уже оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Харьковгаз" на 850 тыс. грн каждую.