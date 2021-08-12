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Чотири міжнародні траси України покриють Інтернетом: коли і які

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 17:39
Чотири міжнародні траси України покриють Інтернетом: коли і які Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цього року мобільні оператори покриють Інтернетом чотири основні міжнародні траси в Україні. Щодо залізниць це питання обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Що стосується доріг, цього року оператори планують покрити Інтернетом основні міжнародні траси - "Київ - Одеса", "Київ - Дніпро", "Київ - Харків" і "Київ - Львів", - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу "1+1".

За його словами, відомство спрощує бюрократичні перепони і допомагає операторам прискорити розв'язання питань з місцевою владою, щоб покрити Інтернетом автодороги країни.

Щодо покриття Інтернетом залізниці Федоров зазначив, що це питання опрацьовується. "По суті, більшість залізничних колій проходять по нежитловій території, через невеликі населені пункти. Операторам фінансово невигідно встановлювати вежі там, де дуже малий попит на зв'язок", - уточнив він.

Міністр додав, що для вирішення покриття малонаселених територій Інтернетом бізнесу необхідна підтримка держави. Дискусії з цієї теми вже ведуться, уточнив Федоров.

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