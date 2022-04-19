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Четвертый в мире автопроизводитель прекратил производство в России

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Украина, Вторник 19 апреля 2022 11:42
Четвертый в мире автопроизводитель прекратил производство в России Фото: производитель Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat прекратил сборку в России
Автор: Александр Белоус

Четвертый в мире автопроизводитель Stellantis заявил, что приостанавливает производство на своем российском заводе из-за логистических трудностей и санкций, наложенных на Москву. Компания производила и продавала в России марки Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания управляет заводом по производству фургонов в Калуге, примерно в 201 км к юго-востоку от Москвы, в совместном владении с японским автопроизводителем Mitsubishi, который остановил производство на предприятии в начале этого месяца.

"Учитывая быстрое ежедневное увеличение перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановил свою производственную деятельность в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих сотрудников", - говорится в заявлении Stellantis.

Stellantis уже приостановил весь экспорт и импорт автомобилей в Россию после вторжения Москвы в Украину, перенеся производство в Западную Европу. Он также заявил, что замораживает планы по увеличению инвестиций в страну. Производство фургонов в Калуге осталось только для местного рынка.

Десятки иностранных компаний объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России или заявили, что покидают страну навсегда после того, как 24 февраля Россия вторжение в Украину.

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил в конце марта, что вскоре группе придется закрыть завод в Калуге, так как на нем заканчиваются запчасти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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