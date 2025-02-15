Четвертий українець в МЛС: як Жиру отримав одноклубника з Житомира

Мова про Артема Смолякова – 21-річного захисника, що останнім часом захищав кольори житомирського "Полісся".

Повідомляється, що український легіонер уклав угоду з американцями до кінця 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Про умови трансферу офіційні джерела умовчують. Однак за даними Transfermarkt, "Полісся" отримало за свого гравця 2 мільйони євро. Житомирський клуб провів дуже вигідну фінансову операцію, адже у червні 2023 він заплатив "Інгульцю" з Петрового за перехід футболіста 150 тисяч євро.

Новий клуб Смолякова був заснований лише десять років тому. Але вже має чимало досягнень на рівні МЛС. У 2022-му став переможцем ліги. Крім того, тричі вигравав свою конференцію – зокрема й минулого року, але вилетів у півфіналі плей-офф, поступившись "Сіетлу".

У складі команди виступають зіркові французькі ветерани: 38-річні чемпіони світу-2018 – нападник Олів'є Жиру та воротар Уго Льоріс. Також у складі бразилець Марлон, який пограв в УПЛ за донецький "Шахтар", але покинув "гірників" після повномасштабного вторгнення.

Смоляков став четвертим українцем у північноамериканському чемпіонаті. Раніше, в кінці січня цього року до складу "Монреаля" приєднався вінгер харківського "Металіста" Геннадій Синчук. Влітку 2024-го, одразу після чемпіонату Європи захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток перейшов до "Остіна". А старожилом є колишній захисник "Дніпра" та луганської "Зорі" Євген Чеберко, який грає за "Коламбус Крю" з літа та 2023-го та став чемпіоном МЛС.

Хто такий Артем Смоляков

Народився у Горлівці Донецької області. Вихованець "Дніпра". Проте дебютував в УПЛ 22 листопада 2021 року в складі "Інгульця".

З липня 2023 року виступав за "Полісся". У складі житомирської команди провів 43 поєдинки у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Гравець молодіжної збірної України. Свій перший матч за команду U-21 провів у 2023 році в товариській грі проти Німеччини. Усього зіграв за збірну в десяти матчах, зокрема допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на молодіжне Євро-2025.