Четвертая миссия SpaceX: NASA выбрало астронавтов
Фото: NASA выбрало астронавтов для четвертой миссии SpaceX (flickr.com/Jessie Hodge)
Компания SpaceX готовится к новой миссии в космос. NASA выбрало астронавтов для этого полета.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу NASA.
NASA назначило Джессику Уоткинс бортинженером будущей миссии космического управления Crew Dragon-4.
В состав экипажа входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа) и Роберт Хайнс (пилот), а также астронавтка Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.
Когда будет полет
Экипаж корабля Crew Dragon-4 отправится к МКС в апреле 2022 года на ракете-носителе SpaceX Falcon-9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. По плану, астронавты проведут на станции 6 месяцев.