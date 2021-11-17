Четверта місія SpaceX: NASA обрало астронавтів
Фото: NASA обрало астронавтів для четвертої місії SpaceX (flickr.com/Jessie Hodge)
Компанія SpaceX готується до нової місії в космос. NASA обрало астронавтів для цього польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу NASA.
NASA призначило Джесіку Уоткінс бортінженером майбутньої місії космічного управління Crew Dragon-4.
До складу екіпажу також входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.
Коли буде політ
Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. За планом, астронавти проведуть на станції 6 місяців.