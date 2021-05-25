"Четверть века высокой миссии". Награждение победителей 25-й юбилейной общенациональной премии "Человек года-2020"
22 мая 2021 года в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.
Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет.
25 лет существования программы – это истории побед наших выдающихся соотечественников, возвеличивание тех, кто достоин высокого общественного признания. Именно поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был выбран слоган "25-ступенька триумфа".
Этот майский вечер стал настоящим триумфом чествования самых достойных - победителей 25-й, а также прошлогодней 24-й программы "Человек года-2019", торжественная церемония которой было перенесено в связи с мировым пандемией. Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал аплодисментами победителей. Особенно сердечно, с искренней благодарностью приветствовали наших несокрушимых, мужественных врачей и всех тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Мы кланяемся сегодня вместе со всем миром людям в белых халатах, которые рискуя собой, продолжают спасать от коварной болезни миллионы людей. Под аплодисменты присутствующих выдающиеся медицинские работники получили почетные награды за особый вклад и труд в борьбе с пандемией.
Награждение сопровождалось прекрасными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, поэтому праздничное настроение сохранялось до последнего, завершающего аккорда. Особой изюминкой вечера стала юбилейная песня церемонии "25 ярких страниц" - гимн программы, специально написанный выдающимся авторским дуэтом народным артистом Украины Юрием Рыбчинским и заслуженным артистом Украины Николо.
Праздничная атмосфера, мощные энергетические потоки искренней доброжелательности, выходивших из зала, стали достойным украшением яркого юбилейного праздника - общенационального признания лучших из лучших.
"25-я ступенька триумфа" успешно пройдена! Следуем дальше - строить независимую демократическую, сильную европейскую державу.
Обладателями премий "Человек года-2020" в национальных номинациях стали:
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"
Павел Кириленко – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;
"МЭР ГОДА" (больших городов)
Виталий Кличко – Мэр г. Киев;
"МЭР ГОДА" (малых городов)
Анатолий Вершина – Мэр г. Павлоград;
"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"
Иван Пидсадюк – Генеральный директор ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ";
"МЕНЕДЖЕР ГОДА"
Виталий Астахов – Генеральный директор ООО "Альба Веритас";
"ФИНАНСИСТ ГОДА"
Евгений Мецгер – Председатель Правления АО "УКРЕКСИМБАНК";
"ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА"
Виктор Берлин – Генеральный директор СК "ГАРДИАН";
"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"
ЖК "DIADANS" от компании-застройщика "ENSO";
"ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА"
Телеканал «УКРАИНА 24»;
"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА"
Богдан Струтинский – Народный артист Украины, директор-художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;
"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"
Вадим Герасимович – кандидат политических наук, журналист, ведущий YouTube-канала "Politeka Online".
Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2020" стали:
Алекс Ленартс – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине – Международная премия в области дипломатии.
Юрис Пойканс – Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине – Международная премия "За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной".
Ольга Голубовская – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор – Специальная премия "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19.
Сергей Тарасов – основатель группы компаний "I & U Group" –Специальная премия "За весомый вклад в развитие ресурсосбережения и «зеленой энергетики» Украины".
Андрей Баран – генеральный директор "Агропродсервис" – специальная премия "За весомый вклад в развитие украинского агропроизводства и внедрение инновационных технологий".
Юрий Назаров – общественный деятель, сокоординатор инициативы "Kyiv Smart City", председатель Smart City.UA – Специальная премия "За прорыв в цифровизации украинских городов".
Специальными наградами "За значительный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19" награждены:
Светлана Гук – руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания".
Татьяна Мостепан – директор КНП и главный врач "Киевская городская клиническая больница №4".
Екатерина Булавинова – врач, медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.
Обладателями премий "Человек года-2019" в национальных номинациях стали:
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"
Юрий Гусев – Председатель Херсонской областной государственной администрации (до 3 декабря 2020 г.);
"МЭР ГОДА" (больших городов)
Сергей Надал – Мэр г.Тернополь;
"МЭР ГОДА" (малых городов)
Андрей Белоусов – Мэр г.Каменское (Днепропетровськая обл.);
"ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА"
Иван Дрогобецкий – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;
"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"
Вячеслав Яворский – Директор ЧАО "Кременчугский завод технического углерода";
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
Степан Козицкий – Генеральный директор ООО "Захиднадрасервис";
"МЕНЕДЖЕР ГОДА"
Владислав Савченко – Генеральный директор компании "PowerCode LLC.";
"ФИНАНСИСТ ГОДА"
Виталий Романчукевич – Первый заместитель председателя правления "Индустриалбанк", Вице-президент Ассоциации украинских банков;
"ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА"
Елена Улье – Председатель Правления ЧАО "Страховая компания "УНИКА";
"ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"
Компания "ИНТЕРГАЛ-БУД" (Коммерческий директор - Анна Лаевская);
"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"
Многофункциональный жилой комплекс "INTERGAL CITY" (Компания "Интергал-Буд");
"ЖУРНАЛИСТ ГОДА"
Диана Панченко (популярная ведущая телеканала NewsОne у 2019 году);
"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА"
Михаил Поплавский– Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года";
"СПОРТСМЕН ГОДА"
Жан Беленюк – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;
"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"
Инна Костыря – общественный деятель, доктор политических наук;
"КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА"
Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM –Основательница и директор – Виктория Лысенко.
Обладателями cпециальных премий программы "Человек года-2019" стали:
Общественная организация "Национальная платформа "Женщины за мир" - Специальная премия "За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий".
ТМ PARIMATCH – Специальная премия "За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта".
Екатерина Кухар – знаменитая украинская балерина – Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".
Василий Лазоришинец – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины – Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и приумноження общечеловеческих ценностей".
Роман Балаян – кинорежиссер, сценарист и кино продюсер –Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".
Елена Рыхальская – психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии, кандидат психологических наук – Специальная премия "За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии".
Телеканал "НАШ" – Специальная премия "За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины".
Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, доктор технических наук, профессор – Cпециальная премия "За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства".
Усама Кафа – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP - Почетная награда "За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины".
Богдан Струтинский
Вадим Герасимович
Ольга Голубовская
Павел Кириленко
Юрий Назаров
Вячеслав Яворский
Юрис Пойканс
Михаил Поплавский
Анатолий Вершина
Юрий Гусев