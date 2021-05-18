Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 37: Сергей Захаров

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года".

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №37. Сергей Захаров

Сергей Захаров: уникальный баритон, ставший легендой

Звезда первой величины – непревзойденный певец Сергей Захаров. Один из лучших баритонов мира, обладатель особого, неповторимого голоса, он пленил искренней исповедью Мистера Икса, страстностью Дон Жуана, лирикой и глубиной романса. Его проникновенное исполнение композиций "Яблони в цвету", "Я вас люблю, я думаю о вас", "Талая вода", "Вечерний звон", "Отцвели уж давно хризантемы в саду", "Три белых коня" и других навсегда вошло в сокровищницу мировой культуры. Удивительный голос, изысканный имидж певца, который неизменно представал перед публикой в ​​элегантном черном или белом фраке, завораживал его поклонников, а многогранный яркий талант принес артисту многочисленные яркие победы на фестивалях и конкурсах.

Уникальным сильным баритоном Сергея Захарова восхищались мировые звезды. Популярный польский певец Ежи Поломски говорил, что творчество артиста – "явление уникальное для мира музыки". А "золотой голос" Перу Марио Гонзалес оценивал Захарова как мега звезду, которая засияла на эстрадном небосклоне планеты.

...Сергей Захаров родился в украинском Николаеве, в семье военного. Вскоре отца перевели в Байконур (Казахстан), где прошли детство и юность будущего певца. Тяга к искусству проснулась рано. Музыкой с мальчиком занимался дедушка. Позже Захаров вспоминал: "Мой дед тридцать лет был первым трубачом Одесского оперного оркестра... Мне нужен был только маленький толчок. Просто я пошел не в трубачи, а в вокалисты".

Сергей Георгиевич вспоминал в интервью, что 5-летним мальчиком был очарован голосом Георга Отса, который с экрана телевизора исполнял арию Мистера Икса в оперетте "Принцесса цирка". Тогда он еще не знал, что через 20 лет эта композиция станет коронным номером его собственного репертуара...

Интересно, что после школы Захаров отправился не в музыкальное училище, а в радиотехнический университет. Но как говорится, "от судьбы не уйдешь". Отдавая долг родине, армеец Сергей Захаров был ротным запевалой и солировал в ансамбле "Дружба", созданном на базе Дома Советской Армии Среднеазиатского военного округа. В 1971 году Сергея Захарова досрочно уволили в запас и направили в Москву, чтобы он профессионально занялся вокалом. Сергей поступил в музыкальное училище им.Гнесиных, где его педагогом стала известная оперная певица Маргарита Ланда. В свободное от учебы время он подрабатывал: вместе с оркестром Владислава Кадырского выступал в московских ресторанах. В 1973 году в столичном "Арбате" его заметил легендарный певец Леонид Утесов, который, пораженный голосом начинающего исполнителя, сразу пригласил его в свой джазовый коллектив. Полгода молодой певец вместе с мэтром эстрады тех лет находился на гастролях. А когда выступления с концертами закончились, перевелся в училище им. Римского-Корсакова в Ленинграде. Здесь, в городе на Неве, с 1973 года и началась певческая карьера Сергея Захарова. Его с радостью принял ленинградский Мюзик-холл, который в то время считался лучшим не только в Советском Союзе, но и в Европе. Во время гастролей в Баку коллектив, в который входил Сергей Захаров, был удостоен чести быть приглашенным в гости к гениальному певцу Муслиму Магомаеву. Эта встреча во многом определила будущее Сергея. В дружеской обстановке он спел Магомаеву его же песни, тот аккомпанировал молодому исполнителю, слушал его, снимал на кинокамеру. Метр вокала почувствовал огромный потенциал начинающего артиста, и как опытный наставник, давал ему бесценные советы. "Потом уже в Москве встречались как старые знакомые, – рассказывал позже Сергей Георгиевич, – Я к тому времени уже вырос до того, что мы выступали в одних концертах: я, конечно, где-то в середине, он, естественно, всегда заканчивал программу. Мы много общались, и это наше общение продолжалось до самой его внезапной кончины".

Выступая в составе Мюзик-холла, Сергей Захаров впервые почувствовал, что такое популярность и зрительская любовь. Концерты с его участием собирали полные залы. Публику и прессу завораживали неповторимый баритон певца, бездонные темные глаза, искренняя улыбка и крупные кудри черных волос. Популярность артиста росла с каждым днем, а по мнению женской половины его поклонников, он даже стал первым секс-символом в Советском Союзе.

В 1974 году Сергей Захаров решил попробовать свои силы на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Там он получил первую премию за исполнение песен "Ты моя мелодия" и "Мария". Известная тогда в Советском Союзе фирма грамзаписи "Мелодия" через месяц после блестящей победы пригласила Сергея Захарова выступить в еще одном конкурсе международного уровня – "Сопот-74", который проходил в Польше. Певец снова стал лауреатом, что обусловило успех "Мелодии" на международном рынке. Фирма получила заказы от других фирм-участниц на 7000 наименований пластинок. Далее были стремительные и уверенные победы на конкурсах в Зеленой Гуре, Дрездене, Братиславе, а также на конкурсе в Буэнос-Айресе под названием "Золотой соловей". В это время Сергею удалось познакомиться с кумиром детства и всей жизни – Георгом Отсом. "С тех пор мое творчество проходит под знаком его благословения", – с гордостью любил повторять Сергей.

Признание и любовь поклонников была безгранична. Они забрасывали своего кумира цветами, писали письма, иногда совсем короткие, например такие: "Уважаемый, Сергей Георгиевич! Восторгаюсь Вашим непревзойденным исполнением песни "Яблони в цвету". Прекрасно! Блестяще! Божественно! Пожалуй, только в Вашем исполнении песня по-настоящему звучит так прекрасно! Браво, Артист!"

Отзывам зрителей вторила и официальная критика. Журнал «Советский экран» в том же 1974 году писал о нем: "Представьте себе худого, высоченного юношу с большими черными кудрями, с прекрасными "бархатными" глазами, вздернутым носом, белозубого. Добавьте голос – баритон... Но прежде чем зазвучит его волнующий, глубокий голос, зритель видит его задорную, мальчишескую улыбку, шапку волос... Захаров удивительно одаренный человек".

Еще более востребованным и популярным Сергей Захаров стал после того, как снялся в музыкальной комедии "Небесные ласточки" режиссера Леонида Квинихидзе. В фильме он сыграл лейтенанта Фернана Шамплатре. Певец исполнил в фильме композиции "Мир так велик, мир так богат", "Романс лейтенанта Фернана Шамплатре", "Это значит жить". Вместе с ним в фильме приняли участие такие звезды советского кино, как Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт. Работа над ролью в окружении таких маститых знаменитостей была для молодого артиста большим достижением.

Плодотворной и интересной также была сотрудничество Сергея Захарова с популярной в то время певицей Людмилой Сенчиной. Вместе они записали несколько песенных произведений.

С середины 80-х Сергей Захаров продолжал работать в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях различных городов России. В 1986 году с успехом прошел первый сольный концерт Сергея Захарова в концертном зале "Россия" в Москве. Артист с блеском предстал перед публикой в своих непревзойденных образах – Дон Кихота, Мистера Икса, Дон Жуана.

С 1991 года началась плодотворное сотрудничество Сергея Захарова с известным пианистом Александром Коганом, который как никто виртуозно и вдохновенно аккомпанировал великому вокалисту. Вместе они дали множество концертов и творческих встреч, которые проходили с неизменными аншлагами. Как правило, значительную часть концерта Сергей Захаров посвящал творчеству своего кумира - Муслима Магомаева. "Я верю, что его имя всегда будет сверкать яркой звездой на нашем небосклоне, – часто делился со зрителями Захаров. – Цель моего творчества заключается в том, чтобы имя этого гениального человека никогда не потускнело, и он жил в наших сердцах". Особенно возвышенно и вдохновенно в исполнении Сергея Захарова звучали песни из репертуара великого Маэстро – "Встреча", "Благодарю тебя", "Чертово колесо" и другие. "Все, что я делаю на сцене, я всегда соотношу с тем, как это делал Муслим, – делился своими мыслями в интервью Сергей Захаров. – Он как старший брат мне, как учитель, как человек, который создал меня. Потому что, если бы не он – у меня была бы совсем другая судьба". Была в репертуаре Сергея Захарова и отдельная программа, которая так и называлась – "Посвящение великому Муслиму".

Часто одно из отделений концерта Сергей Захаров посвящал своему любимому жанру – старинному романсу. В его исполнении композиции "Утро туманное", "Дунай", "Солнечный день", "Зачем я с вами в этот вечер?", "Ночь светла" становились настоящими шедеврами вокального искусства, пробуждающими самые светлые чувства, которые каждый хранит в потаенном уголке своего сердца.

В 2013 году Сергей Захаров стал обладателем международной премии "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства" общенациональной программы "Человек года-2012". Мартовский Киев встретил певца невиданным снегопадом, и несмотря на все трудности с передвижением, он прибыл в пресс-студию "Сегодня Мультимедиа", чтобы пообщаться со столичными журналистами. Разговор с ними была оживленным и очень интересным. А на следующий день легендарный артист прошел по красной дорожке в национальном Дворце "Украина", а затем получил престижную статуэтку "Прометей-Престиж", которую ему вручили генеральный директор программы "Человек года" Аркадий Райцын и популярная актриса Марина Ягодкина. В своей речи Сергей Захаров выразил благодарность родной Украине, подчеркнув, что его творческий путь всегда был озарен большим талантом и дружбой с такими украинскими мастерами песни, как Дмитрий Гнатюк, Юрий Гуляев, Николай Кондратюк. К большому удовольствию присутствующих в зале Сергей Георгиевич выполнил свою коронную "Арию мистера Икс" из легендарной оперетты "Принцесса цирка" и замечательную песню "Я люблю тебя" на музыку С.Крылатова и слова Р.Рождественського, подарив участникам и гостям церемонии вручения премии море приятных эмоций. Кстати, Сергей Захаров ежегодно приезжал в Украину со своими концертами, которые обычно давал в любимом им Доме офицеров и которые сопровождались неизменными аншлагами.

К сожалению, 14 февраля 2019 года, на 69 году жизни, в расцвете творческих сил артист внезапно ушел из жизни. Но его искусство, его блестящее исполнение арий, песен, романсов навсегда остались в сердцах многомиллионной армии поклонников его уникального таланта.

...Легендарный Сергей Захаров. Один из лучших певцов мира, самый "бархатный" из всех баритонов, который побывал с гастролями в 43 странах, выступая с программой романтической музыки, произведениями П.Чайковского, С.Рахманинова, М.Глинки, М.Мусоргского, ариями из оперетт "Марица", "Принцесса цирка", "Сильва", "Корневильские колокола". Его неповторимый магический голос, проникновенное, искреннее исполнение, высокое артистическое мастерство собирало аншлаги и заставляло публику аплодировать стоя. Замирая и наслаждаясь встречей с настоящим искусством, ему устраивали овации в Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Израиле и других странах мира.

Многогранное, яркое, блестящее творчество Маэстро до сих пор заставляет восхищенно биться сердца уже новых поколений слушателей.

23 марта 2013 Сергей Захаров стал обладателем Международной премии "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства" общенациональной программы "Человек года-2012".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"