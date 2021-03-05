Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 32: Александр Малинин

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №32. Александр Малинин

Менестрель чарующих песен

Певец неповторимой харизмы, проникновенный, чувственный, романтичный, и вместе с тем - отчаянный и свободолюбивый. Какой бы образ не раскрывал на сцене Александр Малинин, он заставляет завороженно ловить каждое слово, каждую музыкальную фразу. Кажется, что тембр его голоса проникает в душу, а глубина песен способна коснуться самых сокровенных уголков сердца. Исполнитель никогда не поет под фонограмму, каждый его концерт – это живое общение с залом, особый контакт и океан эмоций. Многогранному таланту Александра подвластны и классика, и современное искусство, и народные песни. А еще за ним давно закрепилось звание "короля романсов", так как именно в этом жанре как нельзя лучше раскрываются его искренность, лиричность и экспрессивность.

За свою сольную карьеру звездный певец выпустил огромное количество дисков, стал победителем многих престижных конкурсов и фестивалей, обладателем множества наград и званий, но наибольшим достижением он считает аншлаги на своих концертах и бесконечную любовь слушателей, которую они не устают демонстрировать. Пожалуй, наиболее точно чувство восторга и благодарности своему песенном кумиру выразил его искренний поклонник, который написал в комментариях на YouTubе: "Хочется не дышать, когда поет Малинин, чтобы не пропустить ни одного слова..."

...Родился Александр Выгузов (Малининым он стал позже) в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье железнодорожников. С самого детства мальчик рос в окружении народной музыки. "Мама всегда хорошо пела, - вспоминает артист, - и отец тоже. Меня года в три уже начали ставить на табурет перед гостями, говорили: "Ну, Саша, давай!" И я начинал. Очень мне нравилось петь". В 14 лет Александр стал воспитанником военного духового оркестра. Он жил в казарме, овладел игрой на валторне и паралельно учился в вечерней школе. В 1974 году поступил в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии. Через три года юношу призвали в армейские ряды, где он служил в качестве солиста ансамбля песни и пляски Уральского военного округа. После увольнения в запас переехал в Москву и начал работать в областной филармонии. В этот период Александр пробует свои силы в вокально-инструментальных ансамблях "Поющие гитары", "Фантазия", "Метроном". Не забывал Александр и о своем профессиональном росте: успешно закончил музыкальное училище им.М.М.Ипполитова-Иванова.

Важной вехой в становлении молодого музыканта стало знакомство с рок-музыкантом, свободолюбивым бунтовщиком Стасом Наминым, лидером популярной в то время группы "Цветы". Четыре года они успешно выступали вместе, в том числе и за рубежом - в США.

1986 принес певцу тяжелые испытания: он попал в страшное ДТП и чудом остался жив. Медики делали все возможное, но их прогноз звучал неутешительно: инвалидная коляска и полный отказ от пения... Артисту в то время было 28 лет. Однако Александр не сдался. Он принял православную веру, многое переосмыслил в своей жизни. Помогало выстоять также творчество Владимира Высоцкого, песни которого он слушал днем ​​и ночью. И произошло невероятное: Александр начал ходить, а самое главное - он смог петь...

Вскоре артисту поступило предложение от американского друга, композитора Дэйва Померанца приехать в США. Результатом их творческого содружества стали пластинки, видеоклипы, серия совместных выступлений в Лос-Анджелесе и Бостоне. Вернувшись на родину, Александр сменил фамилию Выгузов на более благозвучную Малинин, и с успехом принял участие в концерте "Рок-панорама" с песнями "Черный ворон" и "Ямщик, не гони лошадей", которые исполнил под акомпанемент собственной гитары.

Но настоящий успех пришел к Александру позже, и случилось это на очень популярном в то время Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей "Юрмала-88". Он произвел неожиданный феерический фурор: песни "Коррида", "Любовь и разлука", "Осторожно, двери закрываются" стали открытием года, а Александру Малинину был присужден Гран-при. Песню "Коррида" Малинин исполнял на конкурсе дважды: в первом и втором турах. Присутствовавший на конкурсе журналист Юрий Филинов писал: "Коррида" стала просто невероятным триумфом конкурса. Ни один конкурсант за всю историю "Юрмалы" не вызывал такого восторга, как Малинин. Он потряс, заставил замереть и задохнуться от ощущения свободы. Вряд ли кто в эти минуты сомневался в том, что именно этот артист - победитель".

Постепенно складывался особый стиль исполнения таланливого певца: народную музыку он "переделывал" на манер рок-баллад, создавая новое неповторимое звучание. В его репертуар вошли романсы, баллады на поэзию Николая Гумилева, Есенина, а также популярные песни. Вскоре у исполнителя появилась возможность воплотить мечту о сольной программе, которая получила название "Бал Александра Малинина". Тогдашний продюсер певца Сергей Лисовский помог осуществить этот замысел. Во время проведения первых концертов в спортивном комплексе "Олимпийский" Малинин побил все рекорды: за три недели шоу посетили более 350 000 зрителей, что на то время было просто невероятным. Оригинальный формат выступлений стал визитной карточкой певца, и после первого концерта в дальнейшем он дал более 10 подобных. Среди них наиболее популярными стали "Пасхальный бал моей души", "Девятый бал", "Звездный бал" и "Берега моей жизни". Певец также сам пишет музыку и исполняет много своих, авторських песен - "Ночь", "Мольба" и других. Он прекрасно играет на гитаре, и часто аккомпанирует себе во время концертов.

За 40 лет на сцене Александр Николаевич создал настоящие вокальные шедевры, которые особенно запомнились слушателям. Это песни "Напрасные слова", "Поручик Голицын", "Леди Гамильтон", "Белый конь", "Забава", "Айседора". Чувственно и лирично звучат в его исполнении старинные романсы, например, "Пара гнедых, запряженных зарею", "Гори, гори, моя звезда".

Особой страницей в творчестве блестящего мастера пения стало сотрудничество с метром украинской поэзии Юрием Рыбчинским. Написанные им слова к песням "Берега" и "Бессонница" вместе с музыкой талантливого композитора Владимира Засухина, быстро стали шлягерами и до сих пор остаються любимыми и популярными.

Берега, берега - берег этот и тот,

Между ними река моей жизни.

Между ними река моей жизни течет,

От рожденья течет и до тризны…

Перу Юрия Рыбчинского принадлежат слова к еще одной эстрадной жемчужине - песне "Пилигримы", музыку к которой написал выдающийся композитор Геннадий Татарченко.

Акробаты, клоуны и мимы,

Дети горькой правды и отваги.

Кто мы в этой жизни - пилигримы,

Вечные скитальцы и бродяги.

Сколько раз мы, словно на расстреле,

Глядя в дуло времени, стояли.

Кто мы в этой жизни - менестрели,

Чьим гитарам чужды пасторали.

Наполненные глубоким философским содержанием, эти легендарные песни в исполнении "менестреля современности" Малинина, не стареют со временем, их слушают, к ним продолжают обращаться. В соцсетях поклонники делятся мыслями по этому поводу: "Малинин мне всегда нравился, но только сейчас, в 50 лет пришло осознание и понимание его творчества". И еще один: "Исполнитель и авторы « Пилигримов" шагнули в Вечность. Так и будет, потому что песня всегда актуальна, она на века. И новые поколения подхватили ее, почувствовав дыхание времени..."

Всего Маэстро Малинин выпустил около 30 альбомов, два из которых ("Червона калина" и "Чарівна скрипка") - на украинском языке. Без малейшего акцента певец в оригинале исполняет украинские народные песни, среди которых такие известные, как "Цвіте терен", "Ой на горі та женці жнуть", "Несе Галя воду" и многие другие. В общении с прессой он искренне признавался, что они пленили его своей мелодичностью и душевностью. Певец неоднократно приезжал с концертами в Украину, где его очень любят и ждут. Кстати, одну из самых известных песен свого репертуара - "Поручик Голицын" Малинин впервые исполнил именно в Киеве.

Артист много гастролирует, традиционно собирая полные залы поклонников своего творчества. США, Канада, Германия, Израиль, Австралия - далеко не полный перечень стран, в которых Александра всегда с радостью встречают. Каждый, кто пришел на концерт Малинина, знает: он встретится с чудом, с эмоциями до мурашек, до неожиданных слез.

Возможно, секрет чарующего пения Маэстро кроется в его особом даровании почувствовать все нюансы музыкального произведения, раскрыть его главный смысл и передать энергетику. Возможно, в неповторимом вокале. А скорее всего, потому что он просто живет на сцене - искренне, самозабвенно - до последнего аккорда, до заключительной ноты. И зритель на любом континенте чувствует эту магию, которую невозможно объяснить, которая не нуждается в переводе и идет от сердца к сердцу.

Яркое и самобытное искусство Александра Малинина покорило сердца миллионов. Его художественный стиль, исполненный высочайшего благородства и достоинства, глубины и содержательности, любви и света, безусловно, войдет в сокровищницу мировой культуры.

В 2004 году Александру Малинину было присвоено высокое звание Народного артиста Украины.

26 марта 2011 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2010" выдающийся артист современности Александр Малинин стал обладателем престижной Международной премии в области культуры и искусства.

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"